A Buguggiate Beppe Colombo rimette la delega ai Lavori Pubblici: “Diversità di vedute”

Giuseppe “Beppe” Colombo ha rimesso ieri la delega ai Lavori Pubblici. Una decisione ponderata, che non arriva all’improvviso: «È stata ufficializzata ieri sera in consiglio comunale, ma l’avevo comunicata settimana fa – spiega il consigliere – Non ho intenzione di nascondermi dietro motivazioni di facciata: non lascio questo delicato incarico per le classiche e fittizie motivazioni “personali”. Lascio per una mancanza di identità di vedute».

La delega ai Lavori Pubblici è stata assegnata dal sindaco Matteo Sambo al vicesindaco Lorenzo Carabelli ma anche al consigliere Colombo e a Biagio Ponzo. «Troppe figure con una sola mansione – dice Beppe Colombo -: può diventare un alibi per gli uffici, perché non sanno a chi fare riferimento. Per questo ho deciso di rimettere la delega, per evitare fraintendimenti e sovrapposizione di ruoli. L’altra ragione è che un gruppo di lavoro funziona se ci sono sinergia ed identità di vedute, altrimenti non è possibile. Non è un mistero che io dissenta su alcune questioni importanti come ad esempio la riqualificazione del parco Bergora, il piano delle asfaltature, i lavori al municipio e quelli alla scuola. Sono almeno due anni che chiedo un piano che vada oltre l’investimento economico, ma non c’è niente da fare. A questo punto credo che la mia delega sia solo di facciata. Meglio che a parlare sia una voce sola e che si assuma la responsabilità di quello che dice»

Il sindaco Sambo non ha potuto che prendere atto della decisione, irrevocabile: «Sono d’accordo su alcune motivazioni ma non sulla scelta finale ,che rispetto, perché preferisco lavorare e risolvere i problemi – ha commentato- . Comunque i rapporti con Beppe sono ottimi, e magari lo faremo tornare sui suoi passi. Intanto continuiamo a contare su di lui sia per gli incarichi che mantiene, sia per tutti gli altri argomenti che vengono discussi e concordati con scelte di gruppo di maggioranza in maniera assolutamente democratica e con l’apporto anche di coloro i quali non hanno neppure un posto da consigliere. Il suoi consigli in materia di Lavori Pubblici e manutenzioni sono e saranno preziosi».

Resta a Beppe Colombo la delega all’Ambiente e all’Ecologia che gli consente di mantenere un filo diretto con la scuola di Buguggiate, con la quale cura i progetti legati alla “Green School”. «Penso la mia scelta possa contribuire ad essere di stimolo per affrontare in maniera diversa la gestione dei lavori pubblici a Buguggiate»