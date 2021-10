Besnate avrà la nuova area feste: pronto il progetto da 250 mila euro

La realizzazione della nuova area feste di Besnate era uno dei punti di spicco del programma elettorale del sindaco Giovanni Corbo e sta per diventare realtà: il progetto è stato depositato e bisogna fare la gara, entro l’estate dovrebbe essere realizzata.

Nell’annunciarlo, Corbo sottolinea lo stile adottato dall’amministrazione «che coinvolge la cittadinanza attraverso il confronto e l’aggregazione». Sarà fruibile da tutta la cittadinanza e dalle associazioni.

Il progetto

L’opera sarà di 330 metri quadri, inclusa la cucina e i servizi, e sorgerà nel polo sportivo. Il costo oscilla tra i 230-250 mila euro (per un totale di 300mila euro se si guarda al quadro economico generale). A progetto è prevista una tettoia per non far temere agli organizzatori dei vari eventi la pioggia.

Perché proprio il polo sportivo? Innanzitutto perché è un territorio di proprietà comunale; inoltre completerà un ciclo di interventi compiuti nell’ultimo periodo proprio al polo sportivo (come il rifacimento dei serramenti). «Andrà a valorizzare – continua il sindaco – un polo sportivo che è già il punto di riferimento per le feste, quindi rientra sempre in un percorso di continuità con la tradizione che appartiene a Besnate».

La valorizzazione dell’identità storica

«Abbiamo individuato i progettisti per un’area bella e fruibile che richiamasse il nostro patrimonio storico: la società palafitticola della Lagozza e della Lagozzetta e la società industriale di fine Ottocento», spiega Corbo. Le due identità storiche vengono rispecchiate sia dalla decisione dell’utilizzo di pali – che richiamano le palafitte – sia dall’utilizzo del legno e dell’acciaio: «L’area feste ha una valenza iconica. Sarà una delle più belle della Lombardia».