A Besozzo continua “Noi in rosa” con un incontro sulla prevenzione del tumore al seno

L’amministrazione Comunale di Besozzo ed in particolare l’assessorato ai servizi sociali intende proseguire nell’obiettivo portato avanti con la Casa delle persone, di fare prevenzione e informazione.

Il progetto “Noi in rosa”, in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, prosegue giovedì 21 ottobre, alle 20 e 30. L’iniziativa è stata resa possibile con la fattiva collaborazione ed entusiasmo di A.N.D.O.S. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno e C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate al Seno.

L’evento si svolgerà in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Besozzo. Durante la serata, la campionessa Antonella Corazza presenterà la sua squadra di canottaggio ed il progetto”The Same Boat”. Prenderanno parola esperte del settore, Prof.ssa Francesca Rovera, responsabile Breast unit ASST-Sette laghi; Dott.sa Linda Bascialla, Oncologo medico ASST Sette laghi, Maria Grazia Tibiletti, genetista ASST Sette laghi.

Si dialogherà con Cinzia Simonetta coordinatarice A.n.d.o.s e Adele Patrini dell’associazione C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate al Seno; Silvia Laudi consulente per l’intimo su misura pre e post operatorio fornirà consigli utili e pratici. Il tutto con la collaborazione tecnica ed entusiasmo di Fabrizio Gulmini. E così dal faro di Besozzo per l’occasione illuminato in rosa e dalle vie del paese con splendide vetrine in tema ci spostiamo nelle case di ognuno di voi – commenta la moderatrice della serata, consigliere Francesca Pianese- non dovete prenotare, si può fare prevenzione seduti comodi dai vostri divani. Basta fare un click.