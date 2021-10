A Besozzo la “Giornata della Meraviglia” con laboratori, bolle di sapone e disegni

Domenica 17 ottobre si terrà la prima Giornata della Meraviglia in più di 40 piazze italiane oltre che in Siria, Iraq e Striscia di Gaza. Durante la giornata verrà proposto il laboratorio “Le dodici “fatiche” dei Bimbi della guerra” per sensibilizzare i partecipanti sulle difficoltà affrontate dai Bambini che vivono nelle zone di guerra. Questo progetto nasce per ricordare a tutti che ogni bambino deve poter godere del dono grande della Meraviglia, così da crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia, ciò che è negato ai bimbi che vivono la guerra il cui unico orizzonte sono le macerie dei conflitti. Un bimbo a cui regali Meraviglia, diventa portatore sano di Pace.

Il Comune di Besozzo aderisce all’evento, organizzato dall’Associazione “Per far Sorridere il Cielo” – Claun il Pimpa – Odv, presso l’area dell’Ex copertificio Sonnino da poco riaperta al pubblico per giornate artistiche e culturali, avrà il seguente programma: ore 14.30 apertura con i laboratori “Le dodici fatiche dei bimbi della guerra” e “La matitiglia della Meraviglia” con l’aiuto dei volontari della Compagnia Duse di Besozzo; ogni bambino dovrà portare il uso astuccio di colori per realizzare il proprio disegno; ore 15.30 esibizione parkour ragazzi e ginnastica artistica a cura di Stadium Besozzo. Esibizione danza a cura di Studio Danza 360; ore 16.30 lancio bolle di sapone per tutti i bimbi presenti.

Durante il pomeriggio saranno a disposizione libri per l’infanzia in prestito della biblioteca comunale di Besozzo e sarà offerta la merenda dalla Pro Loco. Le donazioni raccolte saranno devolute al progetto “Una Meraviglia di scuola” che permette a più di 200 bambini di frequentare la scuola materna all’interno della striscia di Gaza.