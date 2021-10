Bianchi guarda alle prossime elezioni da responsabile enti locali della Lega

Passata la campagna elettorale vissuta da Matteo Bianchi in prima persona a Varese per il deputato leghista tornano gli impegni di partito. Dopo il coordinamento provinciale della Lega, infatti, per Bianchi si era aperto il capitolo di competenza sul territorio più esteso di Varese, Pavia, Lodi Crema e Cremona interrotto dalla campagna elettorale e ora riconfermato (Nella foto con la sindaca di Lodi Sara Casanova).

Un ruolo che pone Bianchi a diverse nuove sfide territoriali: a partire dalle elezioni provinciali di dicembre e le lezioni comunali della prossima primavera che vedranno, tra le altre, la tornata elettorale di Lodi attualmente amministrata dalla prima cittadina leghista Sara Casanova (tra i sindaci venuti a sostenere Bianchi la settimana prima del ballottaggio).