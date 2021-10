Bici e corsa nella valle del Boia, torna il Valbossa Offroad Duathlon

È in programma per domenica 17 ottobre 2021 la sesta edizione di Valbossa Offroad Duathlon, una gara di duathlon che vedrà appassionati sfidarsi in 8 km di corsa e 16 km di MTB (individuai o a staffetta) lungo i sentieri del Parco della Valle Del Boia.

La gara è organizzata dal conosciuto gruppo dei “Runners Valbossa”, col patrocinio del Comune di Cavaria con Premezzo e del Parco Del Ticino.

Il percorso si svolge appunto nella bella area boscosa della Valle del Boia, un parco intercomunale che si estende a cavallo dei territori di Cavaria con Premezzo, Besnate e Jerago con Orago.

Un percorso impegnativo, da infangarsi, ma che entusiasmerà tutti, specie perché il ritorno alle gare dopo l’allarme e lo stop da pandemia è sempre una festa.

Per iscriversi potete seguire questo link.