Come cambierà il settore metalmeccanico. Se ne discute a Gazzada Schianno

“Metalmeccanici e innovazione” è il titolo di una tavola rotonda che si terrà venerdì 15 ottobre Villa Cagnola a Gazzada Schianno (Va) a cui parteciperà Roberto Benaglia, segretario generale nazionale della Fim. Una tappa importante per la preparazione del congresso della Fim Cisl dei Laghi.

A Villa Cagnola si confronteranno sindacalisti, rappresentanti di Confindustria e imprenditori di Como e Varese. Focus del dibattito sarà l’andamento del settore metalmeccanico e le sue prospettive future, con una particolare attenzione all’innovazione verso una maggiore sostenibilità per i lavoratori, per gli imprenditori e nel rispetto dell’ambiente verso la transizione.

nella foto Caterina Valsecchi, segretaria della Fim Cisl dei Laghi, durante uno sciopero alla Whirlpool di Cassinetta di Biandronno

«Abbiamo scelto questo tema – spiega Caterina Valsecchi, segretaria generale della Fim Cisl dei Laghi – perché in questo momento, in una prospettiva di ripresa economica dopo il periodo di crisi causato dalla pandemia e dai suoi effetti sulle attività produttive, è importante che si riparta con un nuovo corso che promuova non solo una sostenibilità economica e ambientale, ma che non si dimentichi dei lavoratori e delle lavoratrici, della loro sicurezza e delle loro esigenze per la conciliazione vita-lavoro».

Oltre ai rappresentanti di Confindustria Como e Varese, Fim Cisl ha coinvolto due imprenditori rispettivamente del settore elettrodomestici e automotive che stanno promuovendo iniziative e politiche innovative nelle proprie aziende. «Con il segretario generale Benaglia proveremo a delineare lo scenario del settore metalmeccanico nei nostri territori – conclude Valsecchi – ma è nostra intenzione toccare anche alcuni temi di rilevanza nazionale come il recente rinnovo del contratto collettivo nazionale e l’introduzione del Green Pass, il cui obbligo per i lavoratori scatta proprio dalla giornata di venerdì 15 ottobre».