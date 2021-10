Camion imbocca la salita per Montonate a Mornago e si ribalta

Un camion si è ribaltato questa mattina, giovedì 28 ottobre, sulla provinciale a Mornago all’altezza della rotonda, in prossimità della banca, sulla strada che sale verso Montonate.

Galleria fotografica Camion ribaltato a Mornago 4 di 12

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.15: secondo una prima ricostruzione l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo che si è rovesciato, sfondando la recinzione di una casa privata.

I vigili del fuoco della sede di Varese intervenuti con un’autopompa un autogru e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’autotrasportatore. Si segnalano disagi per la circolazione. Sul posto la polizia locale.