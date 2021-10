Campioni, agonisti, amatori e famiglie: la Varese City Run si fa in quattro e riporta il podismo in città

Varese torna ad allacciarsi le scarpe da corsa e a riannodare l’amore mai sopito per il podismo. Lo fa con una manifestazione che promette di radicarsi nel tessuto sportivo e sociale cittadino, la Varese City Run che scatterà alle 9 di domenica mattina (10 ottobre) dallo stadio di Masnago con il suo poker di competizioni, due agonistiche e due amatoriali, riunite in un’unico evento.

La corsa, presentata nella cornice del “Panorama Golf” è alla sua prima edizione ufficiale, anche se gli organizzatori di Sport+ e di Varese Atletica avevano mandato in scena un “numero zero” nel 2019. Da allora, però le cose sono cambiate: prima di tutto per la pandemia che ha fermato il possibile lancio dello scorso anno, e poi per la stessa prova che ha fatto tesoro delle criticità di quella volta e ora propone un programma e un percorso nuovi e più adeguati alla città. Innovazioni che sono piaciute: saranno almeno 1.400 le persone al via del “Franco Ossola”, con le due gare competitive già esaurite e con la chicca della presenza di atleti da 16 nazioni.

LE GARE

Sono quattro, dicevamo, due delle quali sotto l’egida federale: la “mezza maratona” da 21,097 chilometri e la VareseTen da 10 chilometri, che vedranno ai nastri di partenza anche una serie di atleti professionisti. Ci saranno, per esempio, almeno quattro keniani (tra cui la 26enne Teresiah Omosa e il 29enne Kipkorir Birir) che gareggiano con le insegne del club azzatese “Africa&Sport” di Marco Rampi e una giovane stella del mezzofondo italiano, il piemontese Pietro Arese, tesserato delle Fiamme Gialle ma anche membro del college di atletica dell’Università dell’Insubria. E allievo del “guru” Silvano Danzi.

I non agonisti e non tesserati Fidal (per loro le iscrizioni restano aperte) potranno invece cimentarsi sui 10 chilometri oppure nella cosiddetta Family Run, sorta di camminata aperta a tutti – bambini e famiglie compresi – sulla distanza dei 3 chilometri.

Una “gara nella gara” è inoltre il Campionato Italiano per i dipendenti di istituti bancari e assicurativi: è la prima volta che questo trofeo nazionale fa tappa a Varese in quasi 50 anni, come ha spiegato il presidente della polisportiva Unicredit, Lorenzo Petrucci. «La Varese City Run corrisponde alle nostre necessità: saranno 220 i nostri iscritti tra tra maratonina e 10 chilometri». Una presenza importante anche per la Varese Sport Commission che affianca gli organizzatori: sono almeno una sessantina le camere d’albergo destinate alla manifestazione podistica.

IL PERCORSO

Due anni fa venne disegnato un anello di 20 chilometri che creò alcune difficoltà nella gestione e nella chiusura delle strade. Così quest’anno gli organizzatori – coordinati dal patron Stefano Colombo – hanno scelto di far correre gli atleti su un circuito di 10 chilometri: due i giri per la mezza maratona, uno per la VareseTen. Ma quel che più conta in ottica futura è che «i tracciati sono stati certificati dalla Fidal – spiegano Maurizio Lorenzini ed Emanuele Cagliari – anche con un importante sforzo economico. Ciò però permette che la Varese City Run diventi gara nazionale a tutti gli effetti, e la risposta degli atleti è stata eccezionale. La provincia di Varese era l’unica tra quelle lombarde a non avere una mezza maratona certificata: questa volta colmiamo la lacuna». Dal punto di vista sportivo il tracciato «non è piatto, vista la conformità della città, ma è molto tecnico e chi è capace di correre, non soffre le ondulazioni del terreno e anzi si avvantaggia nei tratti in discesa. Sarà un test importante per la stagione delle maratone che ormai è alle porte».

La Varese City Run scatterà dallo Stadio a partire dalle 9 (suddivisa per gara): gli atleti percorreranno via Manin, poi tutto viale Aguggiari fino a deviare su via Sacco; poi affronteranno un giro interno ai Giardini Estensi (lambendo la festa del Ponte del Sorriso, partner della gara) uscendo da via Verdi. Qui la maratonina e la 10 chilometri si separano per un tratto: una percorrerà via Monte Rosa, l’altra via Sant’Antonio, riunendosi in piazza Libertà. Da lì saranno attraversate via XXV Aprile, via Sanvito, la Brunella, via Crispi e via Bolchini. Infine ci sarà un anello tra le vie Saffi, Carraro e Vellone con rientro allo stadio e arrivo dopo un giro di pista.

La Family Run da 3 chilometri invece è disegnata sul circuito tra via Manin, via Oriani, via Vellone con conclusione a sua volta al “Franco Ossola”.

UN EVENTO A TUTTO TONDO

Se le gare scatteranno domenica mattina, il villaggio di partenza sarà attivo fin da sabato 9 ottobre, allestito come una vera e propria festa. Ci saranno gli stand degli sponsor, le esibizioni delle società di ginnastica, la presenza di alcuni campioni dello sport varesino (tra cui Elia Luini e il portabandiera paralimpico Federico Morlacchi), spazi gastronomici e il truccabimbi. Il main sponsor è la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, rappresentata in sede di presentazione da Enzo Petrillo: «Non possiamo che sostenere manifestazioni di questo tipo: ho visto quanto lavoro ma anche quanta professionalità ci sono dietro a questo evento, ma anche quanta passione. Iniziative così fanno solo bene al territorio e ringrazio anche le altre aziende che come noi affiancano questa manifestazione». Un assist colto anche da Giovanni Pariti dell’Autosalone Internazionale, che lancerà nell’occasione la Jaguar E-Pace elettrica nell’ottica della mobilità green a cui il marchio britannico punta da qui in avanti.