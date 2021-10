Tra i campioni per sostenibilità nella classifica di Forbes c’è anche la Comerio Ercole di Busto Arsizio

Nella classifica di Forbes tra le prime cento aziende italiane per sostenibilità c’è anche la Comerio Ercole spa di Busto Arsizio. La prima edizione del Sustainability award, riconoscimento riservato alle imprese italiane che si sono distinte nell’avvio e nell’implementazione di percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo, per l’azienda metalmeccanica si chiude con una doppia soddisfazione. Alla Comerio Ercole è stato assegnato anche l’ambito riconoscimento di Top social Esg (Environmental, social and corporate governance), quale miglior azienda italiana, nel segmento medie aziende, per la sostenibilità in ambito sociale.

nella foto Riccardo Comerio ad Comerio Ercole spa

Un risultato lusinghiero per l’amministratore delegato Riccardo Comerio che si è detto «molto soddisfatto di poter condividere questo premio con tutta la squadra aziendale per il grande riconoscimento degli sforzi ed investimenti aziendali fatti in rispetto del piano integrato di sostenibilità aziendale ed i nuovi progetti futuri Esg».

UNA SELEZIONE RIGOROSA

Il premio, promosso da Credit Suisse e Kon Group, si basa su una selezione rigorosa. Le 350 imprese candidate si sono sottoposte a una valutazione indipendente dei due partner tecnici: la prima fondata sul modello di rating ESG sviluppato da Altis (Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore); la seconda basata sulla metodologia di Reprisk. Quest’ultimo è un indice, indicato con l’acronimo RRI, che va da 0 a 100 e misura quantitativamente l’esposizione al rischio reputazionale di un’azienda in relazione a tematiche Esg. Il RepRisk Rating (RRR) è un rating in lettere (AAA – D) che cattura l’esposizione ai rischi Esg di un’azienda considerando settore e paese di riferimento.