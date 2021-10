Il cappellano del carcere: “Comprate le ceste di Natale fatte a Busto Arsizio dai detenuti”

Il primo cesto natalizio è già prenotato: sul bigliettino d’auguri c’è il nome della Guardasigilli Marta Cartabia che è rimasta colpita dall’attività della cooperativa sociale “La Valle di Ezechiele” che lunedì scorso ha inaugurato il suo quartier generale nel centro operativo di Fagnano Olona attorno al quale gravita il lavoro di una decina di detenuti che si impegnano per trovare un lavoro e costruirsi un futuro.

Sono giornate frenetiche perché il lavoro è intenso dal momento che c’è tempo fino a sabato per completare gli ordini che consentiranno di acquistare i cesti natalizi composti con tradotto alimentari realizzati in diverse realtà carcerarie italiane: dall’Ucciardone a Bollate, da Verbania a Cremona, passando per Vasto, Sondrio, Trani…

Attività che danno una seconda possibilità ai detenuti, che col lavoro abbattono la recidiva, vale a dire la propensione a reiterare il reato per il quale hanno scontato la pena, così però da tornare dietro le sbarre.

I cesti di Natale della cooperativa sociale “La Valle di Ezechiele” si possono ordinare qui.

L’appello per dare una mano ai detenuti arriva dal cappellano del carcere di Busto Arsizio don David Maria Riboldi.