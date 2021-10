Cartabia Sindaco: “Grazie a chi ci ha votato, congratulazioni al nuovo sindaco”

Il commento della lista Cartabia Sindaco ai risultati delle elezioni del 3 e 4 ottobre, che con il 41,77% dei voti espressi hanno sancito la vittoria di Stefano Calegari e della lista civica IES – Impegno e Serietà.

La lista Cartabia sindaco ha ricevuto 1.025 voti, pari al 22,34% di quelli espressi.

Il commento della lista:

A nome di tutta la lista, esprimiamo le nostre congratulazioni al nuovo sindaco Stefano Calegari augurando a lui ed al nuovo Consiglio comunale buon lavoro, con l’auspicio di poter operare in tempi più sereni rispetto a quelli caratterizzati dallo stato di emergenza sanitaria tutt’ora in corso. Ringraziamo inoltre gli oltre 1000 elettori che ci hanno accordato la loro fiducia, che ripagheremo continuando il nostro lavoro in consiglio comunale. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che hanno scelto di candidarsi in lista ed a tutte le forze che ci hanno sostenuto.