Da Casciago i complimenti del La Civica ai nuovi sindaci di Barasso, Comerio e Luvinate

I due capigruppo della lista di minoranza di Casciago Andrea Zanotti e Andrea Zampieri commentano il risultato del voto nei tre Comuni limitrofi e augurano a tutti una proficua collaborazione per il prossimo futuro

In un periodo storico così difficile e complicato decidere di candidarsi alla carica di Sindaco è non solo un atto di coraggio, ma anche di amore per le proprie comunità.

Nelle storie di ognuno di Voi, seppur diversi per età ed esperienze amministrative, possiamo trovare la comune caratteristica della vera passione non solo civile, ma anche e soprattutto civica che vi ha mosso nell’intraprendere questo passo, nel cambiare ruolo, assumendosi nuove responsabilità o nel continuare una già rodata attività.

Noi, come gruppo consigliare, mettiamo a disposizione le nostre energie per discutere, nel rispetto dei ruoli, forme di collaborazione nell’interesse unico delle nostre comunità legate da comuni radici culturali e storiche.

Comunità che hanno saputo, in occasione dell’incendio al Campo dei Fiori e durante la pandemia, stringersi in un ideale abbraccio dove ha prevalso solidarietà e altruismo

Tutti noi abbiamo anche l’obbligo collaborare per riattivare la passione per la cosa pubblica che, anche in questa ultima tornata elettorale, ha visto prevalere una certa disaffezione e un disimpegno.

Perchè l’impegno nell’amministrazione locale è passione, palestra di vita, voglia di contaminarsi, voglia di fare, capacità di dialogo e di confronto,.

Certo è fatica, certo costa impegno, ma alla fine sa dare soddisfazioni uniche.

Ancora le più vive congratulazioni per l’importante risultato e per i compiti a cui siete stati chiamanti certi che li affronterete nel migliore dei modi, con impegno e serietà.

A presto

Avv. Andrea Zanotti, Capo gruppo de “La Civica” Dott. Andrea Zampieri, Capo gruppo vicario de “La Civica”