A Cassano Magnago il Comune paga a venti giorni dalla fattura

A Cassano Magnago il Comune paga le fatture in orario. Anzi: di più, perché in media salda i fornitori a venti giorni dalla emissione della fattura. Il sindaco Nicola Poliseno vanta questo risultato a nove anni dall’inizio del suo mandato. E rivendica un aiuto alle imprese reale, «partendo dalle cose più semplici: il pagamento delle fatture senza farsi affannare dalla montagna burocratica».

«Le imprese private che lavorano per il settore pubblico chiedono allo Stato due cose fondamentali: semplificazione e velocità nei pagamenti. Non è possibile che aziende forti e sane siano costrette a ridimensionarsi (…o ancor peggio a chiudere) perché hanno crediti nei confronti dello Stato che non riescono a riscuotere (…lo stesso Stato che nel frattempo non gli concede nessuna compensazione sul pagamento delle tasse). Nella nostra visione politico/amministrativa abbiamo sempre “messo al centro” l’impresa e il lavoro e oggi, con grande orgoglio, abbiamo certificato al Governo il nostro operato virtuoso».

E questa concretezza viene rivendicata appunto su un tema: i pagamenti in orario. Dato non scontato: «Nel 2012 quando sono diventato sindaco, il Comune aveva debiti verso fornitori per 1.500.000 di euro e pagava i propri fornitori con tempistiche superiori ai 365 giorni. Nel 2013, per dare sostegno all’economia del nostro territorio, abbiamo completato i pagamenti arretrati alle aziende con un forte utilizzo dell’anticipazione di cassa, ma pagando cospicui interessi bancari. Ogni anno un miglioramento costante per arrivare fino ad oggi».

« Nel 2021 abbiamo ridotto i debiti comunali verso fornitori a 100.000 euro, (corrispondenti alle fatture ricevute nel mese passato) e paghiamo con una tempistica media di 20 giorni dalla data della fattura. Il tutto senza alcuna anticipazione di cassa e con zero interessi bancari».