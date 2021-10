A Castiglione Olona l’incanto della natura nelle foto di Armando Bottelli

Si inaugura sabato 23 ottobre alle 17 nelle sale espositive del Museo Branda Castiglioni, a Castiglione Olona, la mostra fotografica “Incanti della natura” di Armando Bottelli.

Nel cuore del centro storico di Castiglione Olona, lungo il percorso dove la Via Francisca del Lucomagno costeggia il fiume Olona delineando la verde area del Parco del Rile Tenore Olona, la mostra di Armando Bottelli porta all’interno degli storici ambienti quattrocenteschi di Palazzo Branda Castiglioni, le magiche atmosfere nebbiose ed i suggestivi giochi di luce che solo la natura riesce a rendere così magici ed evocativi.

Bottelli, fotografo naturalista da oltre trent’anni ed autore di svariati volumi fotografi e servizi per riviste del settore, da sempre rivolge nei suoi scatti una particolare attenzione rivolta al paesaggio e alla sua fauna per catturare nei suoi ritratti il valore estetico insito nella semplicità dei luoghi che frequenta, solitamente non lontano da casa, poiché convinto che gli scatti migliori avvengano nei paesaggi del cuore.

“Incanti della Natura” è un viaggio fotografico in cui viene raccontata la natura della provincia di Varese, dal Parco del Ticino fino al Campo dei Fiori, passando per il Parco Rile Tenore Olona, con l’intento di trasmettere all’osservatore anche solo una piccola parte delle emozioni che il fotografo prova nel fermare le immagini di quei momenti, mentre sta immortalando un cervo in un bosco all’alba o cogliendo le vibrazioni dei suoni nel silenzio della notte in attesa di fotografare gli animali notturni.

Promossa e organizzata dall’assessorato alla Cultura di Castiglione Olona e da Afi – Archivio fotografico italiano, la mostra sarà allestita fino a domenica 21 novembre, inserita nel percorso museale di Palazzo Branda Castiglioni (ingresso 3 euro, ridotto 2 euro, biglietto valido anche per il Museo Arte Plastica) e visitabile da martedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 15 alle 18 e domenica 7 novembre, in occasione della Fiera del Cardinale, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.