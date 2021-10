Censimento della popolazione e delle abitazioni a Busto Arsizio

Fino al 23 dicembre 2021 il Comune di Busto Arsizio sarà interessato dalle attività del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni.

Si tratta in particolare di attività di rilevazione dei dati della popolazione e di verifica del territorio sui due campioni rientranti nelle rilevazioni “Areale” e “da Lista”.

Tali attività (verifica degli indirizzi, interviste presso le famiglie per il campione “areale”, recupero delle mancate risposte per il campione “da lista”) verrà effettuata dai rilevatori muniti di apposito cartellino di riconoscimento marcato con timbro a secco del Comune di Busto Arsizio, che sono stati selezionati e formati secondo direttive ISTAT.

La fase di verifica del territorio per i soli indirizzi campione è stata già avviata in questi giorni, con l’affissione di locandine ISTAT presso i condomini e/o inserimento di lettere ISTAT nelle cassette postali delle abitazioni, a cui seguirà, sempre da parte dei rilevatori (a partire dal 14 ottobre), l’attività di intervista presso le famiglie in esame dal campione “Areale”.

Per quanto riguarda il campione “da Lista”, le famiglie coinvolte sono state già contattate da ISTAT con una lettera diretta agli “Intestatari Scheda” delle famiglie, che potranno in autonomia tramite il computer di casa o la postazione messa a disposizione del Comune presso il locale CCR (sede del Comune, via Fratelli d’Italia 12) ottemperare all’obbligo di risposta.

Dall’8 novembre l’attività di recupero per mancata risposta riguarderà soprattutto quella fascia di cittadini coinvolti che, non avendo dimestichezza o disponibilità con i mezzi informatici o per altri impedimenti non possano raggiungere il CCR per rispondere al

questionario, saranno contattati sempre dai rilevatori per portare a termine l’attività.

Le famiglie coinvolte in questa edizione del censimento sono 913 per l’attività “Areale” e 462 per l’attività “da Lista”. Rispondere al questionario del censimento della popolazione è un obbligo stabilito sia dal regolamento ISTAT sia dal regolamento anagrafico.

Per ulteriori informazioni:

https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazionihttps://censimentigiornodopogiorno.it/domande-e-risposte/

L’ufficio Statistica rimane comunque a disposizione per ogni necessità di chiarimento

(statistica@comune.bustoarsizio.va.it, censimentopermanente@comune.bustoarsizio.va.it;

tel.: 0331390238 dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 12.00).