Per il centenario di Missoni al Maga arriva “Intrecci”, il progetto con le scuole di Gallarate

Come avvicinare i ragazzi alla cultura e alla creatività del museo Maga di Gallarate e la maison Missoni? Sulla scia di questo intento è nato Intrecci, il progetto educativo dedicato alle scuole che dà l’occasione di poter partecipare ad attività espressive sui temi del colore e della materia tessile.

A presentarlo questa mattina, mercoledì 20 ottobre, nella sala degli arazzi del Maga Emma Zanella: «Abbiamo pensato a un dono per i ragazzi, che tanto hanno patito lo scorso anno che hanno voglia di venire in un museo e entrare nel mondo della cultura che guarda al positivo e al futuro». Infatti, il nome del progetto, intrecci, richiama concettualmente agli iconici intrecci di materiale tessile di casa Missoni, ma anche alle relazioni e ai rapporti con le scuole e il territorio.

Il progetto “Intrecci”

200 laboratori creativi gratuiti tra novembre e maggio 2022 che coinvolgeranno studenti delle scuole primarie e secondarie della città. Gli incontri si concentreranno sullo studio e sulla sperimentazione del colore e del tessile, dando la possibilità di sperimentare le proprie capacità creative ed espressive.

A dare inizio alle danze “Fili e colori” una masterclass formativa con Luca Missoni dedicata ai docenti delle scuole superiori di indirizzo artistico-tessile: i 25 iscritti esploreranno l’universo del colore dal punto di vista qualitativo e compositivo.

Dal 15 novembre i laboratori per le scuole primarie e secondarie di primo grado “Non perdere il filo” per dare nuova vita a materiali artistici e industriali messi a disposizione dal museo e dalla maison.

Interamente dedicato alle scuole superiori, infine, “Radici antiche e nuove strade”, che avrà inizio il 28 novembre: si tratta di laboratori tessili che permettono di utilizzare i piccoli telai a pettine liccio, partendo dall’ispirazione delle opere esposte in occasione del centenario di Ottavio Missoni.

“Un dono per i ragazzi”

«Saluto la nuova assessora alla cultura Mazzetti – ha preso la parola la presidente del Maga, Sandrina Bandera – il progetto, nato dalla lunga esperienza del dipartimento educativo del Maga, segna la rinascita di questo momento storico. “Intrecci” rimanda alla metafora del lavoro manuale e della razionalità, con la volontà che si creino nei ragazzi dei desideri di affrontare il futuro trovando uno dei tanti lavori del mondo del tessile. Speriamo che il mondo del tessile rinasca in questo territorio; i tessuti sono vere e proprie opere d’arte come già diceva Ottavio Missoni. Sarà anche una pietra miliare per il futuro del museo».

Presenti all’evento il sindaco Andrea Cassani e la neo-assessora Claudia Mazzetti che, oltre alla delega ai Musei, riceverà anche quella alla Cultura: «Sono contento che fondazione sponsorizzi l’attività perché è importante che i ragazzi imparino anche a fare questo tipo di attività. Maga non è solo un museo ma è molto vissuto dai ragazzi», ha detto il primo cittadino.

«Grazie per la fiducia che il sindaco mi ha accordato per questa nuova sfida – ha commentato Mazzetti – e ringrazio il Maga perché tengo molto a questo luogo che mi ha dato tanto. È bellissimo partire con un progetto per i giovani, che hanno passato un anno e mezzo devastante. Grazie alla famiglia Missoni per essere sempre così presente per i ragazzi e per il museo».

Il gioco della creatività

Luca Missoni ed Emma Zanella

Luca Missoni, direttore artistico dell’archivio Missoni, ha espresso l’intento creativo di Intrecci: «Uno degli impegni della fondazione è divulgare il pensiero creativo di Missoni, il modo in cui mio padre ricercava e lavorava sui tessuti: una creatività che ci ha resi unici sul panorama internazionale, ovvero il gioco continuo dell’esperienza creativa».

Come partecipare

Tutte le attività sono gratuite, bisognerà entrare al museo muniti di Green pass.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: intrecci@museomaga.it