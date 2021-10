Chiedeva l’elemosina davanti alla chiesa di Castano Primo nonostante quattro ordini di espulsione

Chiedeva l’elemosina davanti alla chiesa di Castano Primo e a suo carico aveva già quattro ordini di espulsione. Gli agenti della Polizia locale del Comando Intercomunale di Castano Primo hanno provveduto nei giorni scorsi a denunciare per inottemperanza all’ordine di espulsione un soggetto di nazionalità nigeriana il quale, fermo davanti la Chiesa San Zenone oltre a chiedere l’elemosina si poneva in atteggiamento scontroso verso gli operanti non permettendo la sua corretta identificazione.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, due poliziotte locali in forza al Comando di piazza Mazzini hanno controllato l’uomo, intento ad elemosinare davanti al luogo di culto. Sin da subito si è posto on modo ostile al controllo di polizia tanto che le due agenti sono state costrette a richiedere supporto dei militari della locale Stazione dei Carabinieri.

L’uomo è stato prima accompagnato al comando di Polizia locale ma il suo atteggiamento non collaborativo e non avendo documenti d’identità al seguito,ha costretto le agenti ad accompagnarlo nella sede della Compagnia Carabinieri di Legnano dove è stato sottoposto a fotosegnalamento ai fini identificativi. Dai controlli sono emersi a suo carico ben 4 ordini di espulsione dal territorio nazionale. La vicenda si è conclusa con una denuncia per non aver ottemperato agli ordini di espulsione.