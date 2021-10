Chiuso un tratto della strada del lago tra Porto Ceresio e il bivio per Cuasso al Monte

A causa delle forti piogge di questa notte è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia un tratto della strada tra Porto Ceresio e Brusimpiano, per una frana e per rami e piante caduti sulla carreggiata, in particolare prima del bivio per Cuasso. Al momento transitano solo i bus di linea.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, il personale di Anas e le forze dell’ordine, per ripristinare la sicurezza del tratto interessato dallo smottamento.