“Ci eravamo tanto amati”: la Openjobmetis sfida la Reggio Emilia di Attilio Caja

Non è una partita come le altre, quella della domenica sera alla Enerxenia Arena, con palla a due alle ore 20. E non certo per la necessità che ha Varese di fare punti e bella figura dopo il naufragio di Cremona: quella è una cosa che viene da sé, a prescindere dall’avversaria che il calendario ha messo di fronte alla Openjobmetis.

La gara, penultima del programma del weekend in LBA, significa prima di tutto il ritorno di Attilio Caja in quel palazzetto di cui è stato inquilino importante, ingombrante, decisivo, amato, almeno fino a quel settembre di un anno fa quando tra il coach biancorosso e la Pallacanestro Varese si è consumato un divorzio sanguinoso e ricco di polemiche. Una separazione che ha fatto tanto parlare di sé e forse ha fatto male a entrambi, con la Openjobmetis (affidata a Bulleri e prostrata dal covid) arrivata a sfiorare la retrocessione e con Caja che ha ottenuto una deroga federale per cambiare casacca, senza tuttavia brillare – finora – sulla panca di Reggio Emilia.

Il primo duello, però, nella scorsa primavera, è stato stravinto proprio da Caja che sul proprio parquet mise in atto uno dei suoi classici bombardamenti dall’arco con cui demolì la difesa di Bulleri. Oggi è cambiato il “collega” dell’Artiglio sulla panchina biancorossa, c’è Adriano Vertemati al timone, ma il timore di casa Varese è che la tattica asciutta ma efficace del coach pavese (difesa arcigna, area intasata a sfidare i tiratori, attenta circolazione di palla e triple, tante triple…) possa causare un altro crollo dei biancorossi.

Ferrero e compagni, dalla loro parte, avranno il fattore campo che si spera sempre più determinante: nelle due gare a Masnago la OJM ha giocato molto meglio rispetto alle trasferte, collezionando la vittoria su Brescia e l’ottima prova con Milano. Sarà necessario ripartire da qui, pur considerando che la UnaHotels vanta una rosa di buon livello dove Cinciarini, Candi e Baldi Rossi formano un fronte azzurro di sostegno al gruppo straniero. Nel quale spicca la classe del lituano Olisevicius (16,5 punti di media con il 46,7% da 3) e anche l’energia del lungo Hopkins, “punzecchiato” spesso dalle parole di Caja nel precampionato ma ora seconda punta dell’attacco (13,8 punti) e leader a rimbalzo (7) della Reggiana. Nel gruppo c’è ovviamente anche Arturs Strautins, altro ex di turno, che potrebbe andare in rotta di collisione – sportiva e nervosa – con l’uomo che ha preso il suo posto a Varese, ovvero Alessandro Gentile.

Reggio arriva all’appuntamento con un paio di tentennamenti: battuta in casa da Trento, la UnaHotels ha perso anche nell’impegnativa trasferta russa di Saratov valida per la Fiba Europe Cup. E se da un lato la squadra emiliana cercherà riscatto, dall’altro potrebbe avere perso qualche certezza dopo un bell’avvio di stagione. Per contro, Varese non sta troppo bene neppure sotto il profilo fisico: Jones ha sofferto per un problema al piede, Beane ha avuto a sua volta un malanno che non gli ha permesso di allenarsi per diversi giorni. Vedremo se almeno stavolta Wilson riuscirà a dare un contributo valido per la causa biancorossa.

«Reggio ha ottimi numeri offensivi e sfrutta molto il tiro da tre punti grazie anche alla capacità di quasi tutti i giocatori di saper segnare da lontano – avvisa coach Vertemati alla vigilia – Ha due titolari in ogni posizione e questo le permette di tenere alta l’intensità nel corso di tutta la partita. Noi però dobbiamo pensare al nostro interno e a fare meglio di Cremona soprattutto dal punto di vista difensivo, perché il nostro attacco e la nostra capacità di correre sono condizionate da quanto riusciamo ad essere solidi in retroguardia. Con la Vanoli non è stato così e per questo dobbiamo essere più concentrati su di noi e su questo aspetto».

Il tecnico varesino, poi, fa appello al pubblico di fede biancorossa: «Sarà la nostra prima partita con il 60% di capienza: mi auguro che domenica ci sarà il “tutto esaurito” e che questo possa spingerci in maniera positiva verso il nostro obiettivo».

