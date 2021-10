Cinque Stati a piedi in un giorno: Dario da Castello Cabiaglio segna il nuovo record

Percorrere 145 km in 24 ore, toccando 5 stati: Dario Marsilio, suo fratello Riccardo e i loro amici sono riusciti in questa goliardica impresa nel cuore delle Alpi, passando per Italia, Svizzera, Lichtenstein, Austria e Germania.

Il traguardo è stato tagliato questa mattina, domenica 17 ottobre, alle 8 con l’arrivo a Lindau.

L’obiettivo era stabilire un possibile record del mondo percorso a piedi e così è stato: partendo dallo Spluga italiano passando da Svizzera, Lichtenstein e Austria arriviamo fino a Lindau Bodensee, in Germania.

La partenza ieri mattina alle 8, sabato 16 ottobre, con 0 gradi: i primi 60 chilometri fra la Alpi Svizzere fino a Coira, per poi proseguire una zona più piana. Prima su sentieri di montagna, poi su ciclabili e strade sterrate, per stare il più possibile lontani dalle statali.

Dario Marsilio, ex scout, è andato a piedi; il fratello Riccardo lo ha seguito in bici, mentre gli altri amici hanno optato per la macchina: una volta arrivati alla meta lo hanno aspettato per festeggiarlo con coriandoli e trombette. Prima di oggi ha sperimentato traversate a piedi fino a 75 km, ma ora potrà dire di aver stabilito un nuovo record.