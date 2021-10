“Città (In)visibili” chiude la sesta edizione della Stagione Cameristica di Busto Arsizio

Si conclude venerdì 22 ottobre la 6a edizione della Stagione Cameristica organizzata a Busto Arsizio dalla Associazione Culturale Musikademia APS, una manifestazione che gode del patrocinio del Comune e del sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto. (foto di repertorio)

L’ultimo appuntamento (ore 21, alla sala Pro Busto di via Cesare Battisti 12/c) si intitola Città (In)Visibili: un viaggio musicale attraverso sette città immaginarie ispirato dalla penna di Italo Calvino, dalla musica di Castelnuovo Tedesco e dalla pittura di Francisco de Goya.

“Le città invisibili” è un romanzo pubblicato da Calvino nel 1972, ispirato al viaggio in Oriente di Marco Polo. Un secolo prima anche Goya descriveva la realtà e la sua gente nelle litografie dei “Caprichos” e a queste opere visive si ispirò – era il 1961 – il compositore Mario Castelnuovo Tedesco per la raccolta “Caprichos de Goya” per chitarra sola.

Oggi la performance “Città (In)Visibili mira a costruire un senso di comunità e città con gli artisti e il pubblico che diventano parte di una rete di fili e relazioni (in)visibili. Protagonisti sul palco l’attore Riccardo Trovato nei panni del viaggiatore e i due chitarristi Roberta Mangano e Nicholas Nebuloni. La scenografia sullo sfondo è vuota ma sarà l’artista Luca “Sten” Barachetti a riempirla e dipingerla dal vivo, rendendo così visibile la costruzione della città. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro, i ridotti (under 18) 5 euro; gratis per i diversamente abili.