I City Angels della provincia di Varese sono “Sezione dell’anno 2021”

Al meeting internazionale dei City Angels, che si è tenuto a Bergamo domenica 3 ottobre 2021, la sezione City Angels Provincia di Varese (con unità territoriali a Varese, Busto Arsizio e Gallarate) ha ricevuto il premio Sezione dell’anno 2021. Le motivazioni del riconoscimento, esposte dal presidente e fondatore Mario Furlan, sono legate all’impegno degli angeli con il basco blu della provincia di Varese nella lotta alla pandemia, attraverso il loro lavoro ai centri vaccinali, l’ospitalità offerta ai senzatetto durante il lockdown e l’emergenza freddo, nonché i numerosi servizi svolti in stretta sinergia e collaborazione con le forze dell’ordine e le varie istituzioni.

Nel corso del Meeting si è inoltre assistito a dei passaggi di grado: Stefania Massarenti “Diana” e Riccardo D’Andria “Daddy” diventano vice-caposquadra, mentre Filippo Carobene “Eagle” è promosso a caposquadra.

«Il nostro sforzo è stato davvero enorme – commenta con soddisfazione il coordinatore provinciale Andrea Menegotto “Tiger” -, dal lockdown sino ad ora. Abbiamo ricevuto riconoscimenti su più fronti, fra cui la benemerenza civica della Città di Gallarate a dicembre 2020, ma questo riconoscimento associativo ci inorgoglisce particolarmente. Il nostro lavoro è stato infatti svolto innanzitutto credendo nei grandi valori che caratterizzano i City Angels dalla loro fondazione, in particolare quelli della solidarietà e della sicurezza, e abbiamo portato in ogni momento con grande orgoglio la nostra divisa, consci di ciò che essa rappresenta. Complimenti ai nostri tre Angeli per il passaggio di grado e a tutti i volontari per il grande impegno che il Direttivo nazionale ci ha riconosciuto».