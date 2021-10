Clio Make Up cittadina di Gerenzano. Il benvenuto dell’amministrazione comunale

Ha ricevuto l’ufficiale benvenuto dell’amministrazione comunale di Gerenzano Clio Make Up, all’anagrafe Clio Zammatteo, la famosa 39enne truccatrice, YouTuber, conduttrice televisiva e imprenditrice italiana.

Dopo anni di vita e successi negli Usa, Clio Make Up è tornata da circa un anno in Italia con la sua famiglia, il marito Claudio Midolo e le due figlie Grace e Joy, nate in America nel 2017 e nel 2020.

La famiglia si trova nel Saronnese: Midolo è infatti originario di Saronno e la coppia ha deciso di mettere radici nelle vicinanze, a Gerenzano.

Nella mattinata di sabato 23 ottobre la nota YouTuber si è quindi recata nel Municipio del paese e ha ricevuto il benvenuto da parte del sindaco Ivano Campi e dell’amministrazione comunale. «Da pochi mesi residente a Gerenzano, porgiamo a questa nuova concittadina e alla Sua famiglia un caloroso saluto di benvenuto» ha scritto sui social il Comune di Gerenzano.

A raccontare i motivi del ritorno in Italia e la scelta di vivere nel Saronnese è stata la stessa YouTuber all’interno del programma “Clio back Home” il nuovo programma in onda su Discovery +, che racconta la vita di Clio da New York al ritorno in Italia, gli aspetti familiari e professionali. Un nuovo modo per alimentare i numeri altissimi che Clio Make Up fa sui social, con il canale YouTube che supera il milione di iscritti e video tutorial che superano le decine di milioni di visualizzazioni, per un totale di quasi 300 milioni di views.