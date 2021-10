Col megafono per la “Free vax”: persona allontanata dal palco di piazza Monte Grappa

Era attrezzata di megafono e cassetta su cui salire, ma quando ha visto il palco di piazza Monte Grappa ha pensato che non ci fosse nulla di meglio per diffondere il verbo del “Free Vax” come ha definito e sue opinioni, rifiutando la definizione di no Vax.

Ma per usare il palco di piazza Monte Grappa ci vuole una specifica autorizzazione: e così la persona che vi è salita sopra, nel primo pomeriggio di venerdì 15 ottobre per urlare le sue opinioni, è stata fatta scendere dalla polizia locale, che era stata chiamata dagli operatori commerciali in piazza.

«Formalmente, non fa niente di illecito e per questo non abbiamo valutato di procedere nei suoi confronti – ha spiegato il comandante dei Vigili Urbani Matteo Ferrario – Esprimere le proprie opinioni non è vietato. Abbiamo però segnalato a quella persona che non può farlo per più di un’ora in quei termini (con il megafono e la cassetta per rialzarsi, ndr) in forza di un regolamento comunale. E che, soprattutto, non potrà fare la stessa cosa domani, specie se si dovesse in qualche modo rilevare che sta facendo campagna, considerato il silenzio elettorale che scatta alla mezzanotte di venerdì»