Colombo e Rosiello rispondono al Pd: “Soddisfatti del lavoro fin qui a Cardano”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del sindaco di Cardano al Campo Maurizio Colombo, che replica al Pd. La comunicazione contiene anche un paragrafo dedicato al tema dell’urbanistica e firmato dall’assessore Rosiello

RISCONTRO ALLA COMUNICAZIONE PUBBLICA DA PARTE DEL DIRETTIVO E SEGRETARIO DEL CIRCOLO DEL PD DI CARDANO AL CAMPO.

Direi proprio che questa amministrazione arriva a metà mandato con grande soddisfazione per quanto ha fatto in opere ed interventi sul territorio mentre era obbligata a gestire quanto di più imprevedibile poteva rovinarle addosso e che ancora ci preoccupa e che porta il nome di COVID 19 -SARS.

La programmazione in atto e soprattutto i lavori ormai terminati e quelli tutt’ora in corso, sono sotto gli occhi di tutti i cittadini ( che li vogliono vedere e contemporaneamente giudicare )

Invito il direttivo ed il segretario del circolo del PD ad avere più stretti e continui rapporti con i propri consiglieri poiché molti degli appunti mossi e raccomandazioni avanzate rappresentano ripetizioni di quanto abbiamo già discusso pubblicamente negli ultimissimi consigli comunali ai quali sarebbe stato il caso che almeno i responsabili politici fossero presenti come uditori.

Siccome ritengo doveroso comunque chiarire i dubbi avanzati nello scritto ricevuto e nonostante che quanto si legge derivi da “sentito dire” piuttosto che “a detta di qualcuno” si risponde quanto segue:

RACCOLTA RIFIUTI: se ci sono o ci sono stati disservizi a mio avviso in maniera irrilevante nella raccolta di sicuro non sono imputabili ne a contratti ne a proroghe di contratti in essere nelle more del nuovo appalto che comunque , nonostante la complessità della stesura occorsa , si concluderà entro il mese di ottobre. Il servizio, a prescindere dalle modalità di appalto deve essere ed è risultato puntuale e preciso . Le segnalazioni che eventualmente ci arrivano soprattutto da singoli cittadini vengono immediatamente attenzionate , e prese in esame per una rapida risoluzione quasi sempre imputata alla ditta appaltatrice che ha l’obbligo, fino all’ultimo giorno di contratto, all’esecuzione del lavoro con diligenza e accortezza.

MANUTENZIONE DEL VERDE: si sono fatti, potenziandoli, gli stessi tagli degli altri anni ponendo un’attenzione privilegiata alle aree prospicienti gli edifici scolastici,le zone residenziali e i parchi pubblici ,Vero è che mantenere un congruo decoro urbano in un area vasta come quella cardanese necessità di un numero tale di maestranze che oggi non ci è consentito avere

CALENDARIO : E’ già stata richiesta la rivisitazione dell’attuale grafica del calendario tutt’ora allo studio.

FONTANA ANTISTANTE IL COMUNE: è nelle previsione la rimessa in funzione. Sono già stati esperiti sopralluoghi da tecnici specializzati che sulla base delle opere da svolgere hanno potuto quantificare la spesa da sostenere. La manutenzione straordinaria riguarderà la sostituzione di alcune pompe sommerse, la pulizia e la coibentazione di camerette che presentano perdite d’acqua nonché la rivisitazione della rete di collegamento alla station che ne garantisce il funzionamento e la gestione dei getti e colori.

FIORIERE: Manutenzione inserita nel progetto di riqualificazione di P.zza Mazzini insieme alle opere di rifacimento parcheggi , segnaletica orizzontale e asfaltature presentate mesi or sono.

CARTE D’IDENTITA’ : risposto a mezzo stampa circa un mesetto fa spiegando con chiarezza la natura delle difficoltà incontrate.

SUL TEMA URBANISTICO RISPONDE DIRETTAMENTE L’ASSESSORE ALLA PARTITA VITO ROSIELLO

Sono fermamente convinto che il Sig. Zocchi (che non ho il piacere di conoscere) ed il suo direttivo siano ben distanti da quello che può essere il semplice concetto di urbanistica di una città ed evidentemente non si è a conoscenza del fatto che il gruppo che rappresenta il PD in consiglio ha raccomandato, avendone visto la programmazione nel DUP 2022, proprio nell’ultimo consiglio di fine settembre, di aspettare a mettere in essere il PGT. Nemmeno, credo, si sappia che l’A.C. di Cardano al campo ha in corso il programma della “Rigenerazione urbana”, azione importantissima per una sicura rivisitazione degli assetti oggi esistenti e per la possibilità di riqualificare l’ambiente in cui stiamo vivendo, da sempre dichiarato propedeutico al PGT.

Il PGT (piano generale del territorio) in essere, con delibera approvata dal PD nella passata amministrazione, è stato prorogato ad un anno successivo alll’approvazione del PTCP (piano territoriale coordinamento provinciale) ed essendo stato approvato dalla stessa maggioranza rimando al mittente “la salvaguardia degli interessi di qualcuno”.

Resto a disposizione e ringrazio assicurando l’ampia volontà di cercare ad ogni costo la determinazione necessaria a dare sempre il meglio nel lavoro , salvaguardando nel migliore dei modi le azioni di sicuro interesse della intera cittadinanza Cardanese.

Sicuro di aver fornito una esaustiva quanto puntuale risposta a quanto ricevuto e sentitamente ringraziando per gli auguri ricevuti colgo l’occasione per inviare a Lei ed a tutto il Direttivo che rappresenta

Il Sindaco

Maurizio Colombo