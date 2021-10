A Comerio superata la soglia del 40%, Michele Ballarini attende lo spoglio

A Comerio si è superato il quorum del 40% dei voti.

Gli aventi diritto sono 2334 ai quali vanno sottratti i 151 cittadini registrati all’Aire (residenti all’estero), come previsto dalla normativa per i Comuni al voto con un solo candidato sindaco.

Il dato dell’affluenza ufficiale fornito alle ore 23 dal Ministero dell’Interno parla di una percentuale al 38,52%, quella effettiva sottratti gli Aire è più alta e consente di raggiungere l’obiettivo. Ora, con le urne aperte fino alle 15, non resta che contare le schede valide: per proclamare Michele Ballarini sindaco (nella foto con il sindaco uscente Silvio Aimetti) serve che il 50% dei voti sia stato espresso in modo corretto. Già aver superato lo scoglio del quorum permette ai membri della lista e al candidato sindaco, ma anche a buona parte del paese che ha partecipato alla chiamata alle urne, di tirare un bel sospiro di sollievo.