Comincia la festa compatronale di Albizzate: tanti eventi e festa in piazza con i rioni

Dal 6 all’11 ottobre si terrà la Festa Compatronale di Albizzate con molti appuntamenti. Si parte mercoledì 6 ottobre alle ore 21 presso la Sala Gianni Piotti del Comune di Albizzate con la conferenza “Laudato sì laudato qui”, basata sull’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, tenuta da Walter Girardi. Per presenziare alla conferenza bisogna essere in possesso del Green Pass.

Venerdì 8 ottobre alle 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Albizzate si terrà il Concerto del Coro Santa Cecilia. Il concerto si svolgerà come una meditazione musicale che alternerà brani del repertorio classico sacro a brani solo strumentali per organo e tromba. I protagonisti della serata saranno la Corale Santa Cecilia diretta dal Maestro Davide Paleari e accompagnata all’organo dal Maestro Emanuele Vianelli, organista titolare dei Grandi Organi del Duomo di Milano; alla tromba il Maestro Gianmaria Rizzo eseguirà brani della musica barocca accompagnati all’organo dal maestro Vianelli. In memoria di tutte le vittime della pandemia sarà eseguito il canto “Signore delle Cime” di De Marzi. Il momento musicale si concluderà con l’esecuzione del canto Non Nobis per coro, organo e tromba, un inno di ringraziamento e di speranza per i tempi che verranno.

La festa in piazza

Sabato 9 ottobre presso la Piazza IV Novembre dalle ore 19.30 i Rioni di Albizzate si riuniranno per organizzare una festa in piazza che profuma di ripartenza e speranza. Ogni Rione si occuperà di una parte della cena in Street Food; musica e allegria saranno gli ingredienti della serata. Domenica 10 ottobre alle ore 15.30 apertura straordinaria dell’Oratorio Visconteo.