Il comune asfalta il cimitero di Capolago a Varese, Esposito: “Prima potevano pensare a via Tasso”

Niente è tranquillo in campagna elettorale, nemmeno – o forse soprattutto – una asfaltatura.

Sono stati avviati in queste ore i lavori per realizzare la riqualificazione e asfaltatura del parcheggio in via Tasso, in prossimità del cimitero di Capolago: «Un intervento chiesto dai residenti e realizzato dall’amministrazione comunale- spiega la nota del comune – Un intervento di manutenzione straordinaria per rendere più accessibile un servizio importante nel quartiere».

E, a poche ore dall’inizio dei lavori, è arrivato il commento del consigliere di Forza Italia Domenico Esposito, da Cartabbia (e perciò a pochi passi dalla zona “incriminata”): «Ottima cosa, ma forse avrebbero potuto incominciare, più che dal parcheggio del cimitero, dalla strada, che è tutta dissestata».