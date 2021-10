Il Comune destina gli oneri di urbanizzazione agli enti religiosi cittadini

Una quota pari almeno all’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, sarà destinata dal Comune di Varese a favore degli enti religiosi del territorio, a sostegno di programmi di spesa, anche pluriennali, per lavori di restauro e di attrezzature per servizi religiosi.

A fronte delle domande pervenute, il Comune di Varese delibera di destinare agli enti religiosi del territorio gli oneri derivati negli anni 2019 e 2020, per una somma totale di circa 100mila euro.

Nel dettaglio, gli enti religiosi a cui andranno destinati gli oneri del 2019 sono la chiesa San Giorgio di Biumo Superiore, San Fermo e Rustico di San Fermo, San Carlo di Lissago; San Vittore di Casbeno, la Basilica di S.Vittore Martire, Santa Maria del Monte, Sant’Antonio in Brunella, Santi Pietro e Paolo di Masnago, Romite Ambrosiane, Santa Teresa, Sant’Agostino di Valle Olona, Santi Pietro e Paolo di Biumo Inferiore.

Mentre per il 2020 i destinatari sono le Romite Ambrosiane, San Giorgio in Biumo Superiore, S.Maria del Monte, S. Michele Arcangelo in Bosto, S. Vittore Basilica, Sant’Agostino di Valle Olona, Sant’Ambrogio, Santi Evasio e Rustico in Bizzozero, SS Fermo e Rustico, SS Pietro e Paolo in Biumo Inferiore, SS Pietro e Paolo in Masnago, SS Trinità in Capolago.