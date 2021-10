Il Comune di Vedano Olona offre un’opportunità di impiego come responsabile dell’area amministrativa

Il Comune di Vedano Olona ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di alta specializzazione con ruolo di responsabile dell’area amministrativa.

All’incaricato competerà, in relazione al settore di assegnazione, l’esercizio delle funzioni di cui all’art 107 del D.lgs. 267/2000. Un incarico di alta specializzazione che verrà attribuito a tempo determinato per tutta la durata dell’incarico del dipendente da sostituire e, comunque, non oltre la durata del mandato amministrativo, a soggetti di comprovata qualificazione professionale e in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla categoria D.

Saranno attribuite funzioni in ordine alle attività dell’area amministrativa (segreteria, Protezione civile, personale, Spoc e seervizi demografici), nonché la responsabilità dell’area finanziaria ad interim. Sarà suo obiettivo coordinare e gestire il personale degli ufficio preposti, organizzare il lavoro e pianificare le attività in quelle materie.

L’incarico verrà assegnato dopo una selezione per curriculum e colloquio.

Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12 del giorno 14 ottobre 2021 domanda in carta libera, redatta secondo lo schema indicato a questo link e indirizzata al Sindaco del Comune di Vedano Olona, piazza San Rocco 9 – 21040 Vedano Olona (Va).

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con Pec all’indirizzo: comune.vedano-olona@legalmail.it

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

Tutte le indicazioni sul sito del Comune, cliccando qui