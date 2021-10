Concerto d’organo nella chiesta SS. Apostoli Pietro e Paolo a Borsano

Venerdì 8 ottobre con inizio alle ore 21.00 nella Chiesa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo a Borsano di Busto Arsizio concerto con l’organo Antonio De Simoni8 Carrera del 1885.

Era stato acquistato dalla Fabbriceria della parrocchia di Borsano “al costo di £. 5.000”. Costruito da Antonio De Simoni (1826-1886), genero e continuatore dell’attività di Girolamo Carrera (1796-1863) e considerato “uno dei più geniali organari italiani dell’Ottocento”. Con lui cessò l’attività della bottega legnanese dei Carrera; infatti, suo figlio Eraldo (che nel 1882 aveva sposato la borsanese Gaetanina Zanna) esercitò la professione di maestro elementare e segretario comunale a Lonate Pozzolo.

L’organista della serata sarà Chantal De Zeeuw

Dopo aver studiato pianoforte al Conservatorio di Aix en Provence, sceglie di dedicarsi ad un altro strumento a tastiera, l’organo, continuando i suoi studi a Parigi con M. Duruflé e J. Langlais.

PROGRAMMA

ANDRÉ RAISON (1640–1719)

Messa nel primo tono

Sanctus – Élévation – Agnus – Deo gratias

MICHEL-RICHARD DELALANDE (1657–1726)

Fantasia Seconda

GUILLAME LASCEUX (1740–1831)

Messa in Sol Maggiore

EUGÈNE GIGOUT (1844–1925)

Tre brani dall’Album grégorien

CÉSAR FRANCK (1822–1890)

Prélude pour l’Ave Maria

Petit offertoire

ALEXANDRE GUILMANT (1837–1911)

Valse in Re Maggiore

LOUIS-JAMES-ALFRED LEFEBURE-WELY (1817–1869)

Andante in Fa Maggiore

Boléro de concert