Il consigliere regionale Astuti denuncia il silenzio sul piano per le case e gli ospedali di comunità nel Varesotto

Settimana scorsa si sarebbe dovuto discutere del piano di Ats Insubria per le case e gli ospedali di comunità previsti dal PNRR. Così aveva annunciato il Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti intervenendo alla serata di presentazione del progetto per l’ospedale di Cuasso. Nulla, però, è trapelato circa le decisioni della Direzione generale del Welfare di Regione Lombardia circa la proposta.

Nemmeno il consigliere d’opposizione Samuele Astuti è riuscito ad avere il piano di Ats. È lo stesso esponente del PD a denunciare il silenzio: « Un secco no. Questa la risposta data dall’Ats Insubria alla mia richiesta formale , in qualità di consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità, di conoscere le ipotesi di collocazione di case e ospedali di comunità. Un no purtroppo prevedibile che conferma la totale assenza di volontà di confronto da parte della Regione che ha scelto di decidere al chiuso delle stanze del trentunesimo piano le sorti della sanità territoriale. Al di là dei proclami non c’è nessun dialogo con i sindaci, relegati a un ruolo marginale, né con altri rappresentanti del territorio. C’è invece la conferma della volontà di tenere in vita le Ats che hanno mostrato fin troppo chiaramente di essere solo organismi burocratici non funzionali e sarebbero da superare».