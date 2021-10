Continuano gli incontri del sindaco di Varese Galimberti: il turno di Pippo Pitarresi

Continuano gli incontri tra il sindaco Davide Galimberti e i suoi “colleghi” candidati alle ultime amministrative per Varese.

Questa mattina è stato il turno del candidato sindaco di Sinistra Alternativa: «E’ stato un incontro cordiale e sincero – ha spiegato Pippo Pitarresi – Il sindaco si è dispiaciuto per il nostro risultato ma l’ha valutato ugualmente importante».

L’incontro non si è fermato alle formalità: «Ci ha chiesto disponibilità come politici e cittadini soprattutto per argomenti come i quartieri, in particolare Belforte, Bustecche o Cascina Mentasti cui siamo particolarmente legati, e ciò che ha a che fare con il sociale – ha continuato Pitarresi – Noi sentiamo di aver contribuito, nel nostro piccolo, proprio in quei quartieri, nei quali al secondo turno la forbice tra i due candidati si è allargata, lasciando libertà di coscienza».