Conto alla rovescia a Luino per la prima edizione di “Earth Festival“

Ultimi preparativi e conto alla rovescia avviato per la prima edizione di Earth Festival. Sfide e soluzioni per il Pianeta Terra, che apre le porte venerdì 15 ottobre e continua per tutto il weekend fino al 17 ottobre sia in presenza che online, a Luino, Germignaga e Maccagno sul Lago Maggiore.

Oganizzato dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro-WEEC Network, in collaborazione con i Comuni di Luino, Germignaga e Maccagno con Pino e Veddasca, Earth Festival propone incontri, dibattiti, conferenze, laboratori, visite, musica e film sul tema dell’ambiente e del paesaggio. Partendo dalle sfide che attendono il Pianeta si parla di soluzioni, con un approccio glocal che tiene conto del dibattito globale sulla sostenibilità ambientale e dei grandi temi del nostro tempo: clima, salute, cibo, economia circolare.

La maggior parte degli eventi è trasmessa in diretta streaming. L’ingresso è libero e gratuito, per info e o prenotazioni: earthfestival.it

Il Festival è realizzato con il patrocinio di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Asvis-Festival dello Sviluppo Sostenibile, Camera di Commercio di Varese, Slow Food-Provincia di Varese, Isde-Medici per l’Ambiente e grazie al sostegno di Hupac-SBB Cargo International e Roelmi HPC

Gli eventi TOP

Tra appuntamenti a Palazzo Verbania e iniziative a zonzo per le strade di Luino, Germignaga e Maccagno quali sono gli eventi da non perdere?

Certamente l’inaugurazione del Festival, venerdì alle 17, con l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo insieme alle autorità locali. Seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica Il Paesaggio. Dialogo tra fotografia e parola, con il curatore della mostra, il fotografo e scrittore Roberto Besana.

Ma prima, alle 16, non perdete il workshop per grandi e bambini sul tema dei rifiuti a cura di Sara Mancabelli e Martina Pavoni (Rete Zero Waste). «Scopriremo insieme attraverso alcuni giochi e attività concrete quali sono le buone pratiche per portare le “5 R” nella vita di tutti i giorni – spiega Martina Pavoni – Rifletteremo su cosa e come buttare i rifiuti. Vi mostreremo tante possibilità per dare nuova vita a vecchi oggetti. Creeremo insieme oggetti utilizzabili nella nostra vita quotidiana».

Intanto, sempre alle 16, alla Colonia Elioterapica di Germignaga si può partecipare al corso di formazione per insegnanti sull’outdoor education a cura di Fabrizio Bertolino.

Meditazione e natura regalano alla seconda giornata del Festival un’apertura davvero speciale. Sabato 16 ottobre infatti sul lungolago di Luino Tiziano Fratus, scrittore, poeta e cercatore d’alberi propone Il tessitore di foreste: un cammino zen fra gli alberi e i fili d’erba al quale si mescolano l’osservazione degli elementi naturali, sessioni di meditazione, di ascolto, di ispirazione e scrittura, di lettura. Portate scarpe comode e cuscino per la meditazione!

Gli incontri del sabato mattina continuano tra ricerca di soluzioni sostenibili con la presentazione del libro Cambiare il mondo? Tocca a noi, con l’autrice Emilia Blanchetti e riflessioni sul tema cibo e salute, con un panel dedicato al “buono che cura” con Alessandro Borgini (Isde Italia-Medici per l’ambiente) e Anna Patrizia Ucci (Slow Food),

Spazio alle arti visive, cinema e fotografia in particolare, nel pomeriggio, con Gaetano Capizzi, Direttore del Festival Cinemambiente e Fabrizio Cecioni, produttore di Are Film.

A seguire, la proiezione del film I colibrì dell’oceano con la regista Léa Canu.

Il legame tra fotografia e parola è invece al centro del panel dedicato al paesaggio, con lo scrittore e fotografo Roberto Besana e la scrittrice e vincitrice del Premio Campiello Marta Morazzoni.

La serata del Festival porta al cinema, sempre a Palazzo Verbania, con la proiezione in anteprima di Legacy, del regista Yann Arthus-Bertrand, film vincitore della 24° edizione del Festival Cinemambiente 2021, concluso da una settimana.

La domenica è dedicata alle premiazioni: Blue Prize, il premio dedicato alla salvaguardia dell’acqua in tutte le sue forme e Premio Asvis Giusta transizione.

Infine ancora immagini spettacolari dal fondo dei mari, con il filmmaker Igor d’India per un incontro dal titolo Abyss Cleanup e The Raftmakers. Plastica in fondo agli oceani e nei fiumi del mondo, da dove iniziare per salvarsi?

Parallelamente, lungo tutto il weekend, nel territorio dei tre comuni le associazioni locali animano un programma collaterale diffuso e mostrano quanto il territorio ha da offrire in termini di ambiente, economia circolare e turismo lento: passeggiate, sport all’aria aperta (dall’e-bike alla barca a vela), laboratori di riuso e mercati con i prodotti locali.

IL PROGRAMMA

