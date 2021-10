Il contrasto al bullismo passa da Varese: hackathon tra 48 studenti lombardi impegnati a Palazzo Estense

Dopo una lunga preparazione on line e alcuni webinar di spiegazione, i 48 studenti di 20 scuole provenienti da 8 province lombarde sono pronti a darsi battaglia al Salone Estense.

La sfida sarà a colpi di idee e progetti su un unico tema” Contrastare il bullismo”.

Il liceo Crespi di Busto Arsizio han organizzato “U(n)perfect Hack”, l’hackathon regionale promosso da Regione Lombardia insieme all’Ufficio scolastico varesino.

Il prossimo 4 novembre, i ragazzi, due per ogni istituto partecipante, insieme ai 20 accompagnatori, saranno attesi di prima mattina a Palazzo Estense per arrivare nel vivo del progetto . Una giornata intera di lavoro per poi trasferirsi il giorno successivo a Milano dove si svolgerà la parte finale con la presentazione dei lavori.

Grande lo sforzo organizzativo da parte del liceo Crespi a cui è stata affidato il coordinamento, compresa la parte in presenza che, in periodo di emergenza pandemica, ha richiesto molta attenzione e obbligherà al rispetto delle regole anticovid.

Ricco anche il programma di “svago” con gite e visite pensate sia per i ragazzi sia per i docenti accompagnatori che seguiranno un programma specifico con i saluti del presidente di Regione Attilio Fontana, del Presidente della Provincia Emanuele Antonelli , con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Varese e i dirigenti degli uffici scolastici regionale Marco Bussetti e di Varese Giuseppe Carcano.

Gli interventi saranno poi affidati alla Dott.ssa Silvia Nanni- Procura di Varese – Sezione di Polizia Giudiziaria – Ufficio per il contrasto alla violenza, alla Dott.ssa Simona Chinelli – USR Lombardia, alla Dott.ssa Lelia Natale Mazzotta – AT Varese e alla Dott.ssa Germana Pisacane – Rete Cyberbullismo Provincia di Varese.