Contributo economico straordinario dal Comune di Verbania ai Centri Estivi 2021

Anche nell’estate 2021 appena passata, nonostante il protrarsi dell’emergenza Covid 19, grazie allo sforzo congiunto dell’Amministrazione Comunale e delle realtà cittadine, Verbania è riuscita ad offrire numerose proposte di centri estivi, in grado di rispondere alle diverse esigenze. “Questo sforzo congiunto – sottolinea Riccardo Brezza Assessore ai Servizi Educativi e Scolastici – ha indubbiamente aiutato le famiglie in questi tempi così complessi ed è servito a sostenere la socialità dei nostri giovani e dei nostri bambini. Solo questo difficile, ma fondamentale, sforzo congiunto ha rafforzato l’alleanza educativa che ha visto impegnate insieme le molteplici realtà che si occupano di educazione e sociale nella nostra comunità”.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Silvia Marchionini ha deciso di ripartire anche quest’anno le risorse statali assegnate al Comune per i centri estivi tra tutte le proposte realizzate. Infatti il Governo ha assegnato al Comune di Verbania oltre 63 mila euro per iniziative di potenziamento dei centri estivi per l’anno 2021, che sono state utilizzate con 9 mila euro per sostenere i centri estivi comunali, aumentando il numero di educatori (per creare gruppi con un numero ridotto di bambini al fine di garantire il distanziamento), e la restante parte di 53 mila euro ripartita tra tutti i centri estivi privati (ben quindici) organizzati nel Comune di Verbania in base alle presenze effettive verificate a consuntivo.