Controlli della Polizia stradale: gli autovelox in azione nel Varesotto dal 25 al 31 ottobre

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali della Lombardia dove sono operativi in questa settimana (dal 25 al 31 ottobre) gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti.

Lunedì 25 ottobre

Strada Statale SS / 629 del Lago di Monate VA

Mercoledì 27 ottobre

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS / 336 dell’Aeroporto della Malpensa

SS / 394 del Verbano Orientale VA

SS / 9 via Emilia MI

SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

SP / 235 di Orzinuovi LO

SP / 235 di Orzinuovi PV

SP / 236 BIS GOITESE MN

SP / 671 della Valle Seriana BG

Venerdì 29 ottobre

Autostrada A / 9 – Lainate – Como – Chiasso VA

A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS / 36 del lago di Como e dello Spluga LC

SS / 9 via Emilia LO

SS / 9 via Emilia MI

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

SP / 235 di Orzinuovi PV

Nuova Strada ANAS NSA / 599 della Valle del Tresa VA (ex sp 61)

Sabato 30 ottobre

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

Strada Statale SS / 9 via Emilia MI

SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi PV

SP / 235 di Orzinuovi LO

Domenica 31 ottobre

Strada Statale SS / 629 del Lago di Monate VA

SS / 9 via Emilia LO

SS / 9 via Emilia MI

Strada Provinciale SP / 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

SP / 235 di Orzinuovi PV

SP / 235 di Orzinuovi LO