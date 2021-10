Di corsa e in bici nel Parco Pineta per regalare un defibrillatore al Comune di Binago

Un evento sportivo per fare del bene e riportare le persone a vivere i boschi vicino casa. L’associazione Ibex bike run di Binago ha organizzato per domenica 31 ottobre “Regala un battito”: una manifestazione sportiva non competitiva lungo i sentieri del Parco Pineta dedicata agli amanti della corsa, delle passeggiate e della mountain-bike. Il ricavato ottenuto dalle iscrizioni verrà donato al Centro di vita associativa (il centro polifunzionale del Comune di Binago) per l’acquisto di un defibrillatore.

Tre i percorsi previsti dagli organizzatori. Il primo da 3 chilometri da percorrere a piedi sarà rivolto alle famiglie, il secondo è una corsa-camminata non competitiva di 7 chilometri, mentre il terzo sarà un tragitto di 30 chilometri per mountain-bike con velocità controllata. Per le mtb la partenza sarà alle 9.15, per gli altri due percorsi alle 9.30. Iscrizioni direttamente sul posto in via Acacie dalle 7.30 alle 9.00. È possibile iscriversi anche online dal sito di Ibex bike run o per telefono al numero 392 618 8902. Il costo dell’inscrizione è di 7 euro. I primi cento iscritti riceveranno anche il pacco gara con maglietta dell’evento. Al termine della manifestazione panini e salamini per tutti a cura di Roberto Lombardo chef bistrot Binago (anche in questo caso il ricavato sarà devoluto in beneficienza). L’evento è patrocinato dal Comune di Binago.

Associazione nata nel marzo 2021 per promuovere lo sport e far conoscere le località del comasco e del Varesotto, con questo primo evento benefico Ibex bike run inaugura le sue attività. «Attraverso questa iniziativa – spiega Giovanni Corigliano, presidente dell’associazione – non solo vogliamo donare al Cva un nuovo defibrillatore, ma anche far sì che le persone possano riappropriarsi dei boschi vicino casa. Sono tante le segnalazioni di fenomeni di spaccio e prostituzione all’interno del Parco Pineta. Siamo convinti che se sportivi e famiglie ritornassero a popolarlo, queste situazioni di degrado si ridurrebbero molto. Per questo motivo di recente abbiamo avanzato all’amministrazione comunale anche la proposta di rivalorizzare 42 chilometri di sentieri all’interno del Parco».