In corso il rifacimento della via san Bernardo che collega Caldana di Cocquio Trevisago a Cerro

L’aria pulita e il verde dei castagni, con un panorama che fa da affaccio sulle Prealpi e sul Lago Maggiore: è un percorso che collega Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, a Cerro.

In questi giorni sono in corso i lavori di riqualificazione della antica strada San Bernardo.

La contrada San Bernardo è una via storica in quanto è stata per lunghi anni la sola strada di accesso all’abitato di Cerro. Lo strappo iniziale della contrada San Bernardo (quello conosciuto con il nome di Sarisciùn) era un tempo un sentiero, e solo nel tardo ottocento fu allargato fino a diventare sede stradale idonea al transito dei carri ed in seguito delle autovetture.

La strada purtroppo negli ultimi decenni ha subito numerosi danneggiamenti, con conseguente grande difficolta’ di percorso sia dei cittadini residenti nelle via che di eventuali mezzi di soccorso.

I lavori proseguiranno nelle prossime settimane permettendo la viabilità pur mantenendo inalterata la storicità strutturale della strada.

«Ci scusiamo per il disagio viabilistico necessario per consentire la completa realizzazione dell’opera», affermano dall’amministrazione.