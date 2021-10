Corteo No green pass di Milano: arresti, denunce e 100 manifestanti identificati, tra loro anche dei varesini

La Questura Milano e la Polizia di Stato stanno valutando provvedimenti per alcuni partecipanti alla manifestazione no green pass che si è svolta ieri a Milano, senza autorizzazione e con disordini.

«L’attività svolta ieri a Milano in occasione del flusso disordinato di circa 10mila persone, riunitesi senza preavviso, che ha attraversato il centro cittadino tentando, senza riuscirvi, di avvicinarsi insidiosamente alla Regione Lombardia, alla sede del Corriere della Sera e alla Cgil, ha portato la Polizia di Stato ad arrestare due persone e a denunciarne otto per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata» – si legge in una nota della Questura – Degli oltre 100 manifestanti identificati, la Polizia di Stato sta valutando la posizione di circa 40 persone aderenti all’area anarchica milanese e varesina per il deferimento all’autorità giudiziaria».