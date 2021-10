Cosa c’è di buon nel nostro territorio? Il lungolago, il panorama dal Sasso del Ferro e le ville Liberty

Da una tranquilla passeggiata sul lungolago, fino ad una escursione tra i sentieri di montagna. Acqua e terra sono gli elementi di Laveno Mombello, il bel paese che si affaccia sul Lago Maggiore, con alle spalle il grande Sasso del Ferro. Famoso per i suoi scorci mozzafiato, è la meta ideale per chi vuole trascorrere qualche ora in tranquillità o un lungo weekend alla scoperta delle sue tante bellezze. Il piccolo paese, infatti, non ha nulla da invidiare alla Sponda Piemontese sulla quale si affaccia e offre la possibilità di sentirsi vacanza anche a pochi chilometri da casa.

LAVENO, LE VILLE LIBERTY e IL PARCO

Il piccolo centro del paese si sviluppa tra stradine da scoprire, ville Liberty e bar dove è possibile sedersi per bere un caffè godendo della bellezza del Lago Maggiore. Dall’area Gaggetto e fino a Viale De Angeli è possibile attraversare il cuore del paese a piedi. Da lì è possibile arrivare fino alla nuova grande balconata, realizzata dove una volta c’era il complesso dell’ex Ceramica. Per chi ama camminare è poi possibile proseguire fino a Parco Castello, custode dell’antico fortino del paese, e ottimo punto panoramico per vedere il paese da un punto di vista diverso.

Adiacente alla stazione ferroviaria è possibile visitare anche il rinnovavo ex magazzino di fine Ottocento di Ferrovie Nord che l’AVEV (Associazione Vele d’Epoca Verbano APS) ha trasformato nelle “Officine dell’Acqua”. Uno spazio espositivo dedicato alla tradizione ed alla navigazione delle acque interne ma anche come luogo di aggregazione per l’ampia offerta culturale locale.

Villa Frua oggi è la sede di palazzo comunale e di una bellissima biblioteca, una tappa da non perdere per chi ama le decorazioni antiche o sfogliare libri tra saloni affrescati. La biblioteca gode di una offerta molto ampia di volumi, molti dei quali dedicati alla tradizione della ceramica che da sempre appartiene al paese. Anche da qui si può godere di una bella vista sul lago ed è possibile sdraiarsi sul grande prato per una sosta all’aria aperta.

LA CABINOVIA DEL LAGO MAGGIORE

A pochi metri si trova invece la cabinovia di Laveno Mombello. Ottanta cabine che dal centro del paese portano i visitatori al Sasso del Ferro, si arriva in circa in venti minuti di viaggio. Dalla cima del monte è possibile godere di una vista a 360 gradi sulla Valcuvia e sul Lago Maggiore e, se fortunati, vedere anche deltaplani e parapendii che si lanciano dalla piattaforma predisposta. La cima è raggiungibile anche a piedi dalla mulattiera che parte da Monteggia, fa tappa nella bella Vararo per poi proseguire fino alla cima. Un ottimo percorso tra i boschi per godere dell’aria buona e dei colori della natura.

CERRO E L’EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO

Da Laveno Mombello è possibile arrivare anche a Cerro, la piccola frazione dove il tempo sembra essersi fermato, famosa per la sua grande spiaggia di sabbia che durante la bella stagione si riempie di bagnanti e per i canottieri sempre in attività.

La giornata sul Lago Maggiore può essere poi concluso all’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno, uno dei luoghi più belli del Lago Maggiore. Il monastero costruito a strapiombo sul lago è visitato ogni anno da migliaia di turisti ed è un luogo d’arte e di religione.

COME ARRIVARE A LAVENO MOMBELLO

In autobus:

Autolinee Varesine Linea N03, N18.

In auto:

Da Varese passando dalla Valganna lungo la SS233

In treno:

Linea Milano-Gallarate-Luino di Trenord

Linea Milano Cadorna – Varese – Laveno di Trenord

In traghetto

Da Verbania a Laveno Mombello

