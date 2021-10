Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 1, 2 e 3 ottobre

Il primo giorno di ottobre saluta un weekend ricco di eventi in tutta la provincia. A Varese appuntamento con il reading poetico e le fotografie di Maurizio Galimberti dedicate alla città. La Rocca e il Palazzo dell’Isola Bella si illuminano di rosa per sostenere Nastro Rosa AIRC mentre alla Palude Brabbia è tempo di Eurobirdwatch. Domenica è anche il primo dei due giorni di voto in molti comuni della nostra provincia.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE – IL TUTORIAL

Elezioni comunali 2021: ecco come si vota per le amministrative del 3 e 4 ottobre. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota per scegliere sindaci e consiglieri comunali. Ecco come funziona la legge elettorale con la quale si sceglieranno i nuovi rappresentanti

EVENTI

GAZZADA SCHIANNO – Armonie del Sud America protagoniste in biblioteca a Gazzada Schianno. “MusicAttraverso 2021” presenterà sabato 2 ottobre il film “Brasileirinho” mentre domenica 3 ottobre sarà la volta del concerto “Sauldagia” del duo Ferraz e Lavia. Ecco come prenotare – Leggi l’articolo

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – Alice, Sofia, Andrea Aurora e il sogno di diventare Miss. Tre ragazze del Varesotto, una di Saronno, una di Caronno Pertusella e una di Besano in gara sabato 2 ottobre per la selezione di Miss Ospitaletto e l’elezione di Miss Eleganza Lombardia per accedere alle Nazionali – Leggi l’articolo

RANCO – Scoprire e disegnare il Museo diffuso di Ranco in una passeggiata dedicata ai nonni. In occasione della Festa dei nonni, sabato 2 ottobre alle ore 15 secondo appuntamento con i laboratori di manualità creativa “en plein air” di Kids doing art, con accompagnamento musicale – Leggi l’articolo

CANTELLO – Mini-paleontologi a Cantello alla scoperta dei fossili del Monte San Giorgio. Domenica 3 e domenica 10 ottobre due proposte per bambini e ragazzi in collaborazione con la Comunità montana del Piambello, il Museo dei fossili di Besano e l’Associazione Guide del Monte San Giorgio – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona il mito di Narciso si aggira tra gli alberi del parco di Monteruzzo. Venerdì 1° ottobre primo appuntamento dell’iniziativa “APPassionatamente inconsapevoli: lettori che non sapevano di esserlo” promossa dal sistema bibliotecario Valli dei Mulini con il sostegno di Fondazione Cariplo – Leggi l’articolo

GALLARATE- Ultimi giorni per “Recondite armonie”, la mostra che porta nelle case gallaratesi di una volta. Visitata da oltre mille persone certificate, la mostra proposta in via Postcastello dal Centro culturale Tommaso Moro è stata prorogata fino a domenica 3 ottobre – Leggi l’articolo

VERGIATE – ANGERA – Dalle Alpi all’antico forno di Cuirone, la festa transfrontaliera “Lo pan ner” arriva nel Varesotto. La rassegna internazionale dedicata al pane e al cibo delle Alpi incontra alcune produzioni e tradizioni tipiche locali. In occasione dell’evento un documentario racconterà anche il pane millenario di Angera – Leggi l’articolo

LAGO MAGGIORE – La Rocca e il Palazzo dell’Isola Bella si illuminano di rosa. Dal 1 ottobre, per un mese, i due siti museali di Terre Borromeo saranno illuminati di rosa per sostenere la campagna Nastro Rosa AIRC – Leggi l’articolo

GALLARATE – A Gallarate arrivano lo Sbaracco d’autunno e il baratto dei giochi. Il Naga – Negozianti Associati Gallarate al lavoro per una giornata speciale sabato 2 ottobre – Leggi l’articolo

TEMPO – Dallo yoga musicale alla storia del gioiello con Varesecorsi weekend. Questa settimana sono in programma due incontri gratuiti, uno in presenza e uno online. Prenotazioni entro venerdì 1 ottobre alle ore 12 – Leggi l’articolo

LUINO – Kaput Mundi a Palazzo Verbania, con spettacoli, musica e aperitivi. Dedicata al tema dell’abitare la manifestazione a ingresso libero promossa dal Gruppo Impegno Missionario per sabato 2 e domenica 3 ottobre – Leggi l’articolo

MALNATE – A Malnate una domenica riservata al “batti e corri”. Al “Gurian Field” porte aperte per conoscere Vikings, Patrini e New Malnate Softball – Leggi l’articolo

STRESA – Auto d’epoca, modellini e castagne sul lungolago di Stresa. Un weekend ricco di eventi e di occasioni per visitare la cittadina sul Verbano – Leggi l’articolo

INARZO – A Inarzo un weekend di festa e di preghiera per la Madonna del Rosario. Tutto pronto a Inarzo per la Festa della Madonna del Rosario. Si parte sabato 2 ottobre con le funzioni religiose – Leggi l’articolo

NATURA

VAL GRANDE – In Val Grande tornano le “Sfumature di Parco” con un’escursione a Parpinasca e Briasca. Appuntamento sabato 2 ottobre per immergersi nel verde del Parco Nazionale. Per l’occasione è stato organizzata un’escursione al poco conosciuto giro ad anello sopra Trontano – Leggi l’articolo

INARZO – Eurobirdwatch il 3 ottobre nell’Oasi Lipu della Palude Brabbia. Doppia escursione guidata dai volontari alla torretta di osservazione domenica 3 ottobre, alle 9 e alle 14.30 per partecipare al censimento – Leggi l’articolo

TRADATE – Triplo appuntamento nel fine settimana al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta. Sabato 2 e domenica 3 ottobre gli appuntamenti per stare a contatto con la natura dal “Canto del Bosco” ai “Monologhi sotto le stelle” – Leggi l’articolo

ARTE E FOTOGRAFIA

VARESE – Varese secondo Maurizio Galimberti. La mostra da Lavit and Friends – Art Gallery. Il grande fotografo ha realizzato un progetto dedicato a Varese con quindicina di lavori inediti – Leggi l’articolo

VARESE – Visite guidate a Villa Panza per la mostra “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”. Ogni domenica, alle ore 10:30 e alle ore 12:00, sono previste due visite guidate alla mostra, di 60 minuti ciascuna. In programma anche workshop – Leggi l’articolo

CARDANOAL CAMPO – Una serata in cui si converserà del potere della creatività con artisti ed educatori – Leggi l’articolo

GALLARATE – Maga, nuovo bando per giovani artisti e artiste. Il Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate lancia di una chiamata finalizzata alla selezione di una o un artista o collettivi artistici sotto i 35 anni – Leggi l’articolo

CASCIAGO – Arte e architettura uniscono Santa Monica a Casciago. La seconda edizione di Madworkshop Abroad finanziata dalla fondazione americana presenta tre installazioni performative degli architetti Costanza Giordano, Giulia Perniola e Tatiana Pankinamento è per venerdì 1 ottobre alle 19 e 30 al circolo Quarto Stato – Leggi l’articolo

GALLARATE – Colombo, Godfrinon e Zandomeneghi: pittori e scultori de “la vie moderne” al museo MA*GA di Gallarate. Nella mostra sugli Impressionisti i grandi nomi ci sono, ma a volte l’emozione si posa altrove – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – La pandemia nella scultura. In mostra a Busto Arsizio le opere di Lavazza. Lo scultore bustocco espone negli spazi della Galleria Boragno di via Milano le nuove opere nate nell’ultimo anno e mezzo ma l’amore vince sempre sulla morte – Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE – Un reading poetico in 20 città d’Italia: a Varese sarà ai Giardini Estensi. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sulla pagina facebook di “Condividendo poesia“, gruppo fondato dal varesino Benedetto Ghielmi – Leggi l’articolo

COMERIO – Don Antonio Mazzi presenta il suo libro “Ecco l’uomo” a Comerio. Appuntamento per l’1 ottobre, alle ore 20,45, nell’ambito della festa patronale, al salone polivalente – Leggi l’articolo

SPORT

CASCIAGO – “Guardare la vita con gli occhi del cuore”: Daniele Cassioli ospite a Casciago. Il campione di sci nautico paralimpico protagonista di una serata nella chiesa parrocchiale (giovedì 30, ore 20,45) nell’ambito dei 25 anni della Comunità di Sant’Eusebio – Leggi l’articolo

SALUTE

CARONNO VARESINO – Manovre di disostruzione e rianimazione pediatrica a Caronno Varesino. Il centro prima infanzia Stella stellina propone una lezione gratuita tenuta da Istruttori della Cri di Varese per sabato 2 ottobre alle ore 10 – Leggi l’articolo

VARESE – La Croce Rossa in centro a Varese con il “mercatino d’autunno”. Prevista anche la misurazione gratuita della glicemia al mattino e alla sera un banco informativo sulle malattie sessualmente trasmissibili – Leggi l’articolo

MUSICA

MUSICA – I prossimi appuntamenti del World Music Festival.Da Busto Arsizio a Milano, passando anche da Legnano. Dal 2 al 16 ottobre concerti e conferenze con grandi ospiti stranieri – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Alla sala Pro Busto l’omaggio di Musikademia al poeta Garcia Lorca. Prosegue la Stagione Cameristica organizzata dall’associazione musicale con due opere composte su alcuni suoi testi tratti dalla raccolta del “Poema del Cante Jondo” – Leggi l’articolo

