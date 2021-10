Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 22, 23 e 24 ottobre

Ecco gli appuntamenti in programma per il terzo weekend di ottobre, dal 22 al 24, a Varese e nel Varesotto. Si parte dall’Hip Hop, con un incontro in biblioteca, fino al lungo weekend del Circolo di Cardano al Campo per festeggiare i suoi dieci anni. Ci sono i sapori d’autunno come le castagne e la polenta, accompagnati da buona musica e molto altro.

EVENTI

Varese – In biblioteca a Varese, domenica pomeriggio, alle 17, appuntamento da non perdere per gli amanti dell’Hip- Hop. L’associazione CFM di Barasso presenta l’incontro dal titolo “Rumore 100: 30 anni di rap italiano in 100 dischi essenziali – Il mensile Rumore, la storia del rap italiano e lo stato dell’editoria musicale”. Ospiti dell’incontro che chiude la ricca rassegna di eventi dedicati alla musica rap, saranno Rossano Lo Mele e Luca Gricinella, rispettivamente direttore di Rumore e contributor specializzato in rap di Rumore. Modera l’incontro il rapper varesino Kaso. Ingresso con prenotazione e Green Pass – Tutte le info

Sacro Monte di Varese – Pianoforte e fisarmonica per completare il recupero del giardino della Casa Museo Ludovico Pogliaghi al Sacro Monte di Varese. È in programma domenica 24 ottobre, alle 11, il concerto del duo Tanti Tasti; un evento dedicato alla raccolta fondi a sostegno del progetto di valorizzazione e ripristino dello storico parco che circonda la casa eclettica dell’artista. Nell’atelier di Lodovico Pogliaghi, dove è esposto il modello in gesso a grandezza naturale della porta centrale del Duomo di Milano, Clara Schembari al pianoforte e Nadio Marenco alla fisarmonica accompagneranno in un viaggio musicale tra le composizioni di C. Mahr, C. Franck, A. Piazzolla.

Malnate – Il “prof” Giosuè Romano, insegnante malnatese di letteratura e storia, presenterà venerdì 22 ottobre il suo nuovo romanzo in versi “Angelina Esposito, Una Storia Popolare”. L’evento, organizzato in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune, si svolgerà dalle ore 21.00 all’aula magna delle scuole medie di Malnate. Durante la serata interverranno Gabriella Croci e il direttore di VareseNews Marco Giovannelli. – Tutte le info

Casalzuigno – A Casalzuigno nuovi autori per le casette dei libri. Appuntamento per sabato 23 ottobre, dalle 15:30 ad Arcumeggia con Maurizio Miozzi e Marilena Passera per un incontro dedicato alla Val Veddasca – Tutte le info

Luino – La storia di Lucietta e Lia, due donne coraggiose e dalla bellezza intensa, capaci di sognare e di superare limiti e confini: con “Eppure osarono” (Brioschi Editore), Maria Rosaria Valentini è la prossima ospite, domenica 24 ottobre alle 17.30 a Palazzo Verbania a Luino, del festival letterario “Un libro nel cuore”, nato dalla collaborazione tra l’associazione Amici del liceo scientifico “Vittorio Sereni” e la storica libreria luinese Cerutti & Pozzi – Mondadori Bookstore, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune. – Tutte le info

Saronno – A Saronno torna la storica processione in occasione della Festa del Trasporto. La festa risale al 1734. Sabato 24 ottobre la processione si svolgerà regolarmente, anche se non seguirà il tradizionale percorso e si dovrà mantenere mascherina e distanziamento sociale – Tutte le info

Saronno – Si terrà venerdì 22 ottobre a Villa Borletti, in via Dante 63 ad Origgio, una serata dedicata a “Don Carlo“, la complessa e monumentale opera di Giuseppe Verdi. L’incontro, promosso dall’associazione culturale Hesperia, inizierà alle 21:00 e sarà tenuto da Giosuè Ceriani. – Tutte le info

Saronno – Rete Rosa Onlus in piazza a Saronno per raccogliere fondi contro la violenza di genere. Sabato 23 ottobre le volontarie dell’associazione che gestisce il Centro Territoriale Antiviolenza saranno in piazza Libertà dalle 14:00 alle 19:00 con un gazebo pieno di fiori – Tutte le info

POLENTA E CASTAGNE

Cairate – Imparare a produrre la farina per la polenta come si faceva una volta e assaggiarla direttamente sul posto. È questo lo spirito che animerà la festa d’autunno organizzata dal Circolo Famigliare Felice Cavallotti di Cairate che, domenica 24 ottobre, dalle 10 ha organizzato una manifestazione per grandi e piccini. – Tutte le info

Malnate – Festa dell’Autunno con gli Alpini di Malnate. Sabato 23 e domenica 24 ottobre, con la Pro Loco, diverse iniziative dalla musica alla cucina – Tutte le info

NATURA ED ECOLOGIA

Viggiù – Domenica 24 ottobre torna a Viggiù la castagnata solidale che permetterà di raccogliere fondi per le attività della Croce Rossa Comitato Valceresio. – Tutto le info

Besozzo – A Besozzo si puliscono boschi e sentieri con la quinta giornata ecologica

Il ritrovo è per domenica 24 ottobre, alle 9 davanti a palazzo comunale – Tutte le info

Vedona Olona – Arcisate – Al laghetto domenica è in programma l’11° trofeo di pesca “Comune di Vedano Olona”, una gara di spinning alla trota organizzata dall’associazione Killer Fish. L’appuntamento è per le 7,30 al lago “Le Betulle” di Velmaio – Tutte le info

Tradate – Al Parco Pineta un’avventura da vivere con lo smartphone grazie al LibroGame Live. Appuntamento domenica 24 ottobre con una storia a bivi dove il lettore diventa protagonista ed è chiamato a fare delle scelte che determinano lo svolgimento del racconto – Tutte le info

SPORT

Gorla Maggiore– Domenica prende il via la 19esima edizione del Valle Olona Day, la manifestazione a scopo benefico. La partenza, alle ore 8, e l’arrivo sono a Gorla Maggiore, con la classica formula della cronometro a squadre formate da quattro elementi – Tutte le info

MUSEI, MOSTRE, ARTE

Varese – Allo spazio Lavit la lectio magistralis di Maurizio Galimberti

Il fotografo e instant artist di fama internazionale incontrerà il pubblico presso Spazio Lavit di Varese, venerdì 22 ottobre – Tutte le info

Castiglione Olona – Sabato 23 ottobre alle 17 inaugura a Palazzo Branda la mostra “Incanti della natura” con le suggestive immagini scattate da Bottelli dal Parco del Ticino fino al Campo dei Fiori, passando per il Parco Rile Tenore Olona. La mostra è visitabile fino al 21 novembre – Tutte le info

Maccagno con Pino e Veddasca – A quasi due mesi dalla scomparsa, il Civico Museo “Parisi Valle” di Maccagno con Pino e Veddasca dedica una importante rassegna a Enzo Facciolo che ci ha lasciati lo scorso 13 agosto, all’età di 89 anni. Da venerdì 23 ottobre la mostra intitolata “Diabolik by Facciolo. Enzo Facciolo e il mondo dei fumetti”. – Tutte le info

Gallarate – In occasione del festival Duemilalibri a Gallarate anche il fotoclub Il Sestante offre alla città e ai partecipanti il suo contributo, con una mostra di foto firmate da Pamela Barba e inserite nel libro “Oro Nero”, che racconta l’allevamento (o coltivazione) delle cozze nere nel golfo di Taranto. Da venerdì. – Tutte le info

Saronno – A Saronno ultimi giorni per visitare la mostra dedicata all’artista Furio Cavallini. In esposizione fino a domenica 24 ottobre opere, anche inedite, che rappresentano il senso di sospensione, di attesa e di smarrimento dell’uomo “universale” e presagiscono il malessere del nostro tempo – Tutte le info

TEATRO

Cuveglio – L’amore per la natura, i cibi genuini, i valori del mondo contadino sono i temi centrali dello spettacolo “Orti insorti” che andrà in scena presso l’Azienda Agricola il Vallone di Cuveglio, domenica 24 alle ore 16.00. Appuntamento con il Teatro Periferico – Tutte le info

Busto Arsizio – La rassegna di teatro per bambini e ragazzi Scintille riparte con la settima edizione, sempre al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio.

Il primo appuntamento è sabato 23 ottobre alle ore 17 con “Il gatto con gli stivali e altre storie”: una speciale rivisitazione della favola classica proposta dalla Compagnia Ruinart di Firenze. – Tutte le info

MUSICA E SERATE

Cardano al Campo – Il Circolo Quarto Stato compie 10 anni e da sabato propone una serie di eventi e appuntamenti per festeggiare insieme l’importante traguardo – Tutte le info

Busto Arsizio – Tornano al Circolo Gagarin di Busto Arsizio i milanesi Giöbia con una nuova lineup per presentare “The Intergalactic Connection – Exploring The Sideral Remote Hyperspace”, il loro nuovo split in uscita il 29 ottobre su Heavy Psych Sounds e condiviso con gli scozzesi The Cosmic Dead. L’appuntamento è per sabato 23 ottobre a partire dalle 22 (ingresso a sottoscrizione 5,00 euro, riservato socie e soci ARCI. Prenotazioni via whatsapp al 351 9763540). – Tutte le info

Busto Arsizio – Venerdì 22 ottobre alle 21 presso la Sala Pro Busto in v a Cesare Battisti 12, si conclude la Sesta Edizione della Stagione Cameristica organizzata dall’Associazione Culturale Musikademia APS, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e di Spazio Yak – Karakorum Teatro di Varese, e il sostegno degli sponsor Studio Vabri – Dottori Commercialisti, Istituto Clinico San Carlo e Fin-Cle Srl. – Tutte le info

Saronno – Al Pasta di Saronno tre capolavori di Beethoven con l’orchestra Settembre Classico. Un viaggio sonoro in cui protagonista sarà l’orchestra Settembre Classico, con la direzione del saronnese Stefano Nigro e la presenza della pianista spagnola Noemì Teruel Serrano. L’evento è gratuito ed è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno – Tutte le info