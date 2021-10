Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 29, 30 e 31 ottobre

Durante la notte più paurosa dell’anno ricordatevi di spostare indietro le lancette dell’orologio perché si torna all’ora solare. Tanti gli eventi dedicati ad Halloween in tutta la provincia ma anche arte, musica e teatro.

LE PREVISIONI

METEO – In arrivo nuvole e pioggia. Le perturbazioni atlantiche provenienti dall’Irlanda porteranno tra sabato lunedì passaggi nuvolosi e precipitazioni – Le previsioni

TORNA L’ORA SOLARE

ITALIA – Lancette indietro, torna l’ora solare. Alle 3 della notte di domenica gli orologi verranno spostati indietro di un’ora, alle 2 – Tutte le info

EVENTI

ARCISATE – Un grande dono con un piccolo gesto: torna la raccolta alimentare della Croce Rossa Valceresio. Sabato 30 ottobre i volontari del Comitato Croce Rossa Valceresio saranno presso i punti vendita Tigros di Arcisate, Besano, Cantello, Gaggiolo, Saltrio e il Carrefour di Bisuschio dalle 8,30 alle 19 – Tutte le info

VARESE – “Mitiche in piazza” a Varese: consigli degli esperti ai possessori di auto e moto d’epoca. L’evento nella mattinata di domenica 31 ottobre in piazza Repubblica. Proprietari, appassionati e compratori richiamati dall’organizzazione della VAMS – Tutte le info

BISUSCHIO – Sapori della Valtellina, musica e teatro: Festa d’autunno con la Pro loco di Bisuschio. L’appuntamento è per domenica 31 ottobre nell’area feste al campo sportivo. Per il pranzo con le specialità valtellinesi è necessaria la prenotazione – Tutte le info

VARESE – Il ricordo dei caduti del Risorgimento al cimitero di Giubiano. L’appuntamento è aperto a tutta la popolazione ed è in calendario domenica 31 ottobre dalle 10,00 – Tutte le info

BACENO – Torna “MeleMiele” a Baceno. L’evento si terrà il 31 ottobre e il 1 novembre in una veste particolare – Tutte le info

ORIGGIO – Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano a Origgio domenica 31 ottobre. Il mercato si svolgerà in completa sicurezza e rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni dei protocolli sanitari – Tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – Pane in Castello, a Castiglione Olona tre giorni di sapori e solidarietà. Promossa dall’associazione Pane in piazza, iniziativa missionaria per la costruzione di forni in Africa, la manifestazione vedrà panettieri provenienti da tutta Italia al lavoro dal 30 ottobre al 1° novembre per produrre pane e tanto altro – Tutte le info

CASSANO MAGNAGO – A Cassano Magnago il ricordo dell’assassinio di Mauro Venegoni. Domenica 31 ottobre la celebrazione del 77° anniversario, nei pressi del cippo che è stato dedicato a Venegoni sulla strada Busto Arsizio-Cassano. Un anniversario che coinvolge anche il Comune di Legnano – Tutte le info

SPECIALE HALLOWEEN

SARONNO – LOMAZZO – Halloween è un gioco di coraggio al Parco Lura. Venerdì 29 e sabato 30 ottobre due serate gioco in cui bambini e ragazzi possono sfidarsi nella soluzione di misteri da brivido – Tutte le info

TEMPO LIBERO – Ad Halloween si scopre l’arte con le visite-gioco: in quattro musei del Varesotto arrivano le “storie di paura”. Archeologistics apre il Museo dei Fossili di Besano, il Monastero di Torba, Villa Della Porta Bozzolo e il Museo Baroffio e del Santuario al Sacro Monte di Varese per esperienze curiose e divertenti dedicati a grandi e piccini. Da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre – Tutte le info

CARONNO VARESINO – Sfilate e musica per la Festa di Halloween a Caronno Varesino. Dedicata ai ragazzi delle scuole la serata di sabato 30 ottobre dalle 20.30 alla tensostruttura di via Diaz con il concerto dei 2Two Generations – Tutte le info

BAVENO – Laboratori, magia e truccabimbi: è tempo di Halloween a Baveno. Un pomeriggio di festa a Villa Fedora con tante attività per i più piccoli – Tutte le info

TEMPO LIBERO – Halloween tra storia e mistero nei beni del Fai. Sabato 30 e domenica 31 ottobre appuntamenti per bambini e famiglie a Villa e Collezione Panza, Villa Della Porta Bozzolo e al Monastero di Torba – Tutte le info

VARESE – Ragazzi allo Spazio Yak per Lemon therapy: spettacolo e terapia di gruppo. Per Halloween la prima serata SpecialYak organizzata dagli adolescenti di InstaYak propone uno spettacolo nato da un’indagine tra ragazzi trasformata in commedia teatrale – Tutte le info

ORINO – Per Halloween a Orino in piazza ci sarà una festa mostruosa. L’iniziativa a cura di Proloco e Interclub Valdimatt. In programma anche un “contest“ su Instagram per la migliore zucca intagliata – Tutte le info

MUSICA

VARESE – La Stagione Musicale del Comune di Varese inizia da Beethoven. Il Trio di Parma e l’Orchestra del Conservatorio di Milano alla Basilica di San Vittore venerdì 29 ottobre – Tutte le info

LIBRI E LETTERATURA

VARESE – Appuntamento “spaziale” al Premio Chiara con Giovanni Caprara. L’incontro il giornalista e scrittore è per venerdì 29 ottobre, alle 20.30, in Villa Recalcati ed è parte del Festival del racconto – Premio Chiara 2021 – Tutte le info

VARESE – Alla Ubik di Varese l’incontro con la scrittrice Maria Claudia Perego. L’incontro è in programma alle 11 di sabato 30 ottobre. Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass e la prenotazione – Tutte le info

VARESE – “Voci per voi”, una rassegna di poesia e performance sul tema della dignità femminile. Appuntamento per sabato 30 ottobre, alle 18, per una serata a cura del poeta catalano Joan Josep Barcelò i Baucà e di Filippo Papa – Tutte le info

FAGNANO OLONA – La Libreria Millestorie torna a riveder le stelle, anche ad Halloween. Ripartono i corsi di scrittura creativa alla libreria indipendente di Fagnano Olona e anche i laboratori per bambini domenica 31 ottobre alle 11.30 – Tutte le info

SPORT

CANOTTAGGIO – Sei chilometri a tutto gas sull’acqua: a Varese c’è il campionato italiano di canottaggio di fondo. 700 atleti in gara domenica 31 ottobre su un campo di regata in linea retta tra il trampolino di Biandronno e la Schiranna. La Canottieri Varese si prepara così a un 2022 mondiale, con le rassegne iridate Under 23 e Under 19 – Tutte le info

NATURA

ORINO – Una passeggiata nei boschi di Orino alla scoperta dei colori d’autunno. Appuntamento per sabato 30 ottobre, dalle 10 alle 16, per famiglie e bambini – Tutte le info

FUORI PORTA – Rigenerarsi con la natura: torna il “Forest bathing” all’Oasi Zegna. Un’immersione nella natura per apprezzarne a pieno i profumi, i colori e i suoni e per apportare beneficio a corpo e mente – Tutte le info

CINEMA E TEATRO

BUSTO ARSIZIO – Dante e le donne: spettacolo teatrale al San Giovanni Bosco di Busto Arsizio. Sabato 30 ottobre in programma lo spettacolo ideato per i 700 anni della morte del Sommo Poeta – Tutte le info

GALLARATE – Il Conservatorio di Gallarate inaugura con due concerti la sede al Teatro del Popolo. La sede di via Palestro si aggiunge alla storica villa Majno: domenica 31 ottobre il “Puccini” offre alla città un ricco programma, dal tango di Piazzolla e di Guastavino alle composizioni di Saint-Saëns – Tutte le info

VARESE – Le voci dei ragazzi e i loro sogni: al Cinema Nuovo c’è Futura. La proiezione venerdì 29 ottobre alle 21 sarà introdotta da Stefano Leffi che ha collaborato alla realizzazione del film presentato a Cannes, e sarà l’anteprima della rassegna Un Posto nel mondo – Tutte le info

ARTE

VARESE – Punto sull’Arte dedica una mostra personale al pittore di ritratti Silvio Porzionato. Vernissage sabato 30 ottobre. Dopo aver esposto nelle città più all’avanguardia di tutto il mondo, Silvio Porzionato arriva alla Galleria Punto sull’Arte a Varese per presentare i suoi ultimi lavori nella mostra Mirrors – Tutte le info

VARESE – Time to Start è sotto i portici di via Volta. Le opere esposte sulle paline dei pullman sono esposte fino al 1 novembre sotto i portici in centro a Varese – Tutte le info

VARESE – Le opere di Angelo Cagnone tra arte, musica e poesia. In mostra fino al 31 ottobre al Centro Porsche di Varese l’artista racconta la genesi del suo lavoro – Tutte le info

CORGENO – Mario da Corgeno apre le porte al giardino dell’anima. Sarà inaugurata sabato 30 ottobre la mostra dell’artista – Tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – Storie di santi nell’arte e apertura di Ognissanti al museo della Collegiata. Sarà eccezionalmente aperto anche lunedì 1 novembre: una possibilità in più per avvicinarsi all’arte di questa perla del Quattrocento, tra i colori degli affreschi di Masolino – Tutte le info

SOLIDARIETA’

VEDANO OLONA – Una serata con l’Avis di Vedano Olona: “Alimentarsi bene aiuta tutti, a partire da chi fa volontariato”. Venerdì 29 ottobre alle 21 nella sala consiliare di Villa Aliverti, in piazza San Rocco, una serata aperta a tutta la cittadinanza – Tutte le info

VARESE – Vendita prenatalizia a favore dei bisognosi. La Società di San Vincenzo torna a organizzare la vendita il cui ricavato andrà a sostenere le famiglie bisognose – Tutte le info

