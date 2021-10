Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend dell’8, 9 e 10 ottobre

L’autunno colora le foglie sugli alberi e regala le prime castagne da gustare in compagnia nelle diverse sagre di paese. A Varese si corre con City Run e Castelseprio si può fare un tuffo nel medioevo tra gli scavi di, con gli archeologi della Università Cattolica.

EVENTI

INDUNO OLONA – Il Mercato della Terra festeggia quattro anni di attività e raddoppia: dopo Induno Olona arriva a Bisuschio. Sabato 9 ottobre edizione speciale per il quarto compleanno del mercato di Slow Food a Induno Olona, che si terrà dalle 9 alle 13, nel piazzale di via Jamoretti, in località San Cassano – Leggi l’articolo

MILANO – Tra leggenda e realtà il vetro protagonista di Vision Milan Glass Week. Dal 5 al 8 ottobre incontri, eventi e spettacoli dedicati interamente alla magia e mistero del vetro – Leggi l’articolo

VARESE – Ai Giardini Estensi torna “Un sorriso per il Ponte”. L’appuntamento è per domenica 10 ottobre: dalle 9 fino a sera giochi, laboratori e spettacoli per i piccoli e golosità per tutti, a sostegno dei bambini in ospedale – Leggi l’articolo

MILANO – Milano Comics & Games ed Expo Elettronica, il multievento per divertirsi insieme. Sabato 9 e domenica 10 ottobre tornano ad accendersi i riflettori su Malpensa Fiere – Leggi l’articolo

VARESE – Pizzoccherata nella sede della CRI di Varese: appuntamento domenica 10 ottobre. possibile prenotare uno dei 70 posti della mensa di via Dunant o le porzioni da asporto – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – Il territorio insubrico e la sua bellezza, una conferenza alla scoperta di Induno Olona. Venerdì 8 ottobre, nell’ambito del Festival Mulini letterari, una conferenza a Villa Magnani, all’interno del Birrificio Poretti organizzata dal Comune di Induno Olona in collaborazione con il gruppo Giovani del Fai di Varese – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO E SEREGNO – La matita Perpetua Lumina in piazza, per illuminare una scuola più inclusiva. Sabato 9 e domenica 10 ottobre l’evento di Fondazione Mission Bambini con Fondazione Mediolanum che sostiene 1.600 bambini e 160 insegnanti – Leggi l’articolo

VARESE – Un fine settimana per sostenere Emergency a Varese, Busto Arsizio e Saronno. Sabato 9 e domenica 10 ottobre l’associazione fondata da Gino Strada apre la nuova campagna di tesseramento anche in provincia di Varese – Leggi l’articolo

CASTELSEPRIO – Un tuffo nel medioevo tra gli scavi di Castelseprio, con gli archeologi della Cattolica. Visite all’area degli scavi e al Monastero di Torba organizzate da Archeologistics con l’Università Cattolica venerdì 8 e giovedì 14 ottobre alle 14.30 – Leggi l’articolo

SOMMA LOMBARDO – In corsa con il cane, due giorni di gara a Somma Lombardo. Uomo e cane collegati da un guinzaglio ammortizzato correranno insieme in bici, sul monopattino e a piedi. Due giorni di competizione, sabato 9 e domenica 10, nel Parco Del Ticino – Leggi l’articolo

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Maccagno per un fine settimana torna “imperiale”, tre giorni tra storia e leggenda. Dall’8 al 10 ottobre la suggestiva rievocazione storica della Maccagno Imperiale, per un viaggio nelle antiche origini del borgo sul lago – Leggi l’articolo

ALBIZZATE – Comincia la festa compatronale di Albizzate: tanti eventi e festa in piazza con i rioni. Il clou della settimana sabato 9 ottobre quando i Rioni di Albizzate si riuniranno per organizzare una festa in piazza che profuma di ripartenza e speranza – Leggi l’articolo

SVIZZERA – In Svizzera la mappa interattiva per sapere in anticipo i colori del foliage. Il sito turistico Myswitzerland ha creato una speciale cartina. Lo scopo è incentivare il turismo attraverso le previsioni sulla variopinta tinta dei boschi – Leggi l’articolo

VERBANIA – “Piacere Cultura” al Maggiore di Verbania ciclo di conferenze sulla museologia. Sabato 9,16,23 ottobre gli incontri ideati dallo storico d’arte Maurizio Vanni, tra laboratori, workshop e conferenze – Leggi l’articolo

CASTAGNATE

CUVIO – Libri, auto e sapori d’autunno, torna la castagnata di Cuvio. L’evento al parco delle feste: un altro passo verso la normalità. Alle ore 15 la presentazione del libro di Giorgio Roncari :”Quando a Luino rombavano i motori” – Leggi l’articolo

BRINZIO – Torna la grande castagnata di Brinzio. Il ricavato della festa verrà utilizzato per sostenere le attività a favore della popolazione svolte del Gruppo Alpini di Brinzio – Leggi l’articolo

COCQUIO TREVISAGO – Castagne, polenta e tradizioni, torna in sicurezza “Ottobre a Caldana”. Quattro domenica dove si potrà gustare il sapore del centro storico di un “paese nel paese” immerso in boschi di castagni e faggi. Si potrà pranzare su posto o a casa – Leggi l’articolo

NATURA

CUASSO AL MONTE – Cuasso al Monte, una domenica alla scoperta del Parco delle 5 vette. Domenica 10 ottobre una camminata alla scoperta dei luoghi più belli del Parco. Partecipazione gratuita ma bisogna confermare la propria presenza agli organizzatori – Leggi l’articolo

TRADATE – Gnomi e spiritelli sul nuovo sentiero magico del Parco Pineta di Tradate. Domenica 10 ottobre, a partire dalle 14,30, apre il nuovo sentiero tematico dedicato ai più piccoli ma bello per tutte le età, popolato di magici guardiani realizzati da Giancarlo Volontè – Leggi l’articolo

VARESE – Domenica 10 ottobre a Villa Toeplitz verrà piantato “l’albero della speranza”. L’iniziativa è promossa dall’associazione internazionale Religions for Peace, che organizza anche la marcia Interreligiosa per la pace – Leggi l’articolo

MALNATE – Una domenica di escursioni e letture nella Valle del Lanza a Malnate. Appuntamento per il 10 ottobre con l’evento con il naturalista Alessio Martinoli – Leggi l’articolo

TURISMO – Vacanze d’autunno all’Albergo Bucaneve per ammirare il foliage all’Oasi Zegna. L’Albergo di Bielmonte è la base ideale per chi vuole godersi le splendide atmosfere autunnali all’Oasi Zegna. Le offerte in corso – Leggi l’articolo

CINEMA E TEATRO

GALLARATE – Al Teatro delle Arti di Gallarate I Croods 2 per una domenica in famiglia. Autunno e cinema al Teatro delle Arti di Gallarate domenica 10 ottobre con la proiezione de I Croods 2 – Leggi l’articolo

GAZZADA SCHIANNO – A Villa De Strens a Gazzada lo spettacolo dedicato a Narciso. Gli spettatori muniti di un proprio smartphone e auricolari, ascolteranno voci-guida, storie antiche, poesie e sonorità suggestive. Appuntamento domenica 10 ottobre, alle 18.45 – Leggi l’articolo

BESOZZO – A Besozzo torna il festival “Storie in tasca”. Appuntamento al Teatro Duse da venerdì 8 ottobre e fino a domenica 10 ottobre per tanti appuntamenti realizzati dal Club Teatro del Ccr di Ispra, in collaborazione con il Comune di Besozzo – Leggi l’articolo

SPORT

PODISMO – Campioni, agonisti, amatori e famiglie: la Varese City Run si fa in quattro e riporta il podismo in città. Domenica 10 ottobre le gare con partenza e arrivo allo stadio; villaggio attivo da sabato 9. Per la prima volta la provincia ha un percorso “ufficiale” per la mezza maratona. Due le prove sui 10 Km, c’è anche la Family Run tra Avigno e Masnago – Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE – Saturday night Biblio: tre serate con i giochi da tavolo in biblioteca. Gli eventi promossi dalla Biblioteca civica di Varese in collaborazione con l’associazione In ludo veritas iniziano sabato 9 ottobre con una serata alla scoperta del Giappone – Leggi l’articolo

VARESE – “Ruth e il profumo della signorina Speranza” alla libreria Potere ai bambini. Venerdì 8 ottobre alle ore 15 l’autrice e pedagogista Elena Crestani presenterà il suo libro il cui ricavato è interamente devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli – Leggi l’articolo

TURISMO – Domenica 10 ottobre la presentazione della guida “Ciclopasseggiando in Valle Olona”. Domenica a Fagnano Olona l’appuntamento per presentare la guida dedicata alla Valle Olona. Tante le novità in questa edizione – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Scrivere come un cantautore: laboratorio al Teatro Sociale. Venerdì 8 ottobre dalle ore 18 alle 21 il Cajelli ospita un workshop gratuito di scrittura creativa con Marianna Cappelli e Antonio Ferrara, premio Andresen 2012 – Leggi l’articolo

VARESE – Esce il 7 ottobre “Goodbye, Cinderella”, dizionario anti gender gap. Si tratta del secondo libro dell’autrice varesina Francesca Broso che, dopo La chiave di Niche, torna sulla questione di genere in chiave più ironica, ma senza sconti – Leggi l’articolo

VARESE – Portautore: ritornano le iniziative di Abrigliasciolta, in memoria di Alessandro Gianni. Sarà dedicato alla memoria del fondatore, con la moglie Ombretta Diaferia, di abrigliasciolta la diciottesima edizione che si terrà dall’8 al 10 ottobre – Leggi l’articolo

VARANO BORGHI – Chiara Cajelli e il suo libro di ricette da condividere con gli amici a quattro zampe. Varesotta, classe 1985, ha portato la “dogsticceria” in Italia e ora pubblica il suo primo libro. Aperto un crowdfunding dove preordinarlo – Leggi l’articolo

ARTE E MOSTRE

SARONNO – A Casa Morandi in mostra i ritratti di Furio Cavallini agli ospiti dell’ex manicomio di Trieste. Il vernissage è in programma sabato 9 ottobre. Sarà presente la figlia dell’artista Giulia Cavallini – Leggi l’articolo

VARESE – Mostre, audiovisivi e grandi autori internazionali: al via a Varese “Oktoberfoto 2021”. Ha preso il via la tredicesima edizione della manifestazione fotografica internazionale organizzata da Foto Club Varese, che fino al 31 ottobre propone un ricco calendario di mostre e proiezioni – Leggi l’articolo

VARESE – Visite guidate a Villa Panza per la mostra “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”. Ogni domenica, alle ore 10:30 e alle ore 12:00, sono previste due visite guidate alla mostra, di 60 minuti ciascuna. In programma anche workshop – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Arte e Natura si incontrano nella Cristina Moregola Gallery di Busto Arsizio. Appuntamento con la poetessa Francesca Matteoni nell’ambito della rassegna “Della Natura e dell’Arte” domenica 10 ottobre – Leggi l’articolo

CERRO DI LAVENO MOMBELLO – A Palazzo Perabò in mostra le opere della seconda edizione del Premio Midec. Elena Rausse (Bassano del Grappa, 1993) è la vincitrice del premio. L’inaugurazione della mostra è prevista per domenica 10 ottobre – Leggi l’articolo

CAIRATE – Al Monastero di Cairate gli ultimi lavori di Chicco Colombo. È in corso fino al 17 ottobre l’esposizione che presenta le recenti pitture dell’artista – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Allo Spazio Farioli le opere di Giovanni Beluffi. “Liriche suggestioni” è il titolo della mostra che inaugura sabato 9 ottobre – Leggi l’articolo

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Concerto d’organo nella chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo a Borsano. L’appuntamento, che si terrà venerdì 8 ottobre, rientra nella manifestazione “Antichi organi” – Leggi l’articolo

SALUTE

AZZATE – Due incontri gratuiti di Primo soccorso pediatrico. Sos Valbossa e Mamme in cerchio promuovono l’iniziativa ospitata dal tendone di Villa Mazzocchi nelle mattinate di venerdì 8 e sabato 16 ottobre – Leggi l’articolo