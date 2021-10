Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 15, 16 e 17 ottobre

Tornano le giornate FAI d’Autunno con tante occasioni per visitare e conoscere le nostre bellezze e poi sagre e feste con i prodotti di stagione. A Varese e Caronno Pertusella i cittadini tornato alle urne per eleggere il Sindaco nel turno di ballottaggio.

EVENTI

TRADATE – Dopo i rinvii per il maltempo Tradate festeggia i 50 anni della Pro loco a Villa Truffini. Domenica 17 ottobre a partiredalle 9,30 una mattinata di festeggiamenti per il 50° della Pro loco, con aperitivo finale per tutti – Leggi l’articolo

LUVINATE – Domenica di castagne e dolci alla località Zambella con gli Amici del Campo dei Fiori. La tradizionale castagnata sociale si svolgerà in località Zambella a partire dalle 14 – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – Incontro culturale sul Botel di Porto Ceresio, Arianna Dagnino presenta il “Il quintetto d’Istanbul”. Venerdì 15 ottobre alle 18 la scrittrice e giornalista dialogherà con il direttore di Varesenews sui temi della transculturalità. L’incontro si terrà nella struttura galleggiante primo nucleo del progetto Caravanserai4.0 – Leggi l’articolo

BESOZZO – Sabato “in rosa” a Besozzo: incontri e sport per la prevenzione al tumore al seno. Andos Varese e aBRCAdabra, in collaborazione con l’amministrazione, ha organizzato incontri dalle 14 e 30 in poi. Le vetrine dei negozi verranno colorate di rosa – Leggi l’articolo

VERBANIA – A Verbania un weekend dedicato all’arte di “litigare bene”. Quattro appuntamenti per imparare a sostenere le proprie posizioni in modo costruttivo e civile e anche divertendosi – Leggi l’articolo

BUGUGGIATE – A Erbamolle castagne e vin brulè. Una festa a partire dalle 14 accanto alla piccola chiesetta di Santa Caterina – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – A Villa Buttafava arriva Sposi in Villa. Domenica 17 ottobre, dalle 14.00 alle 19.30, nella splendida cornice di Villa Buttafava torna la fiera per organizzare al meglio il proprio matrimonio – Leggi l’articolo

OLGIATE OLONA – Olgiate celebra ottobre con la Sagra d’Autunno. Il programma della Sagra d’Autunno di Olgiate Olona, prevista domenica 17 ottobre nel parco di Villa Gonzaga – Leggi l’articolo

ARSAGO SEPRIO – Arte e palo della cuccagna: Arsago in festa con la Sagra della terza di ottobre. Un fine settimana di grande festa, con l’appuntamento d’autunno: tanti gli eventi in programma, a partire dalla Biennale Artisti Varesini – Leggi l’articolo

TURISMO – L’ultima occasione nel 2021 per viaggiare sul treno a vapore sul Lago Maggiore. Domenica 17 ottobre l’ultimo viaggio con la locomotiva sbuffante, i sedili in legno, le maniglie in ottone: un giorno di turismo diverso – Leggi l’articolo

SANTA MARIA MAGGIORE – A Santa Maria Maggiore torna il festival “Fuori di Zucca”. Sabato 16 e domenica 17 in Val Vigezzo l’appuntamento per celebrare i colori e i sapori dell’autunno – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – Un fine settimana all’insegna del modellismo con “Piccoli binari sul Ceresio”. Nella Sala Luraschi sarà possibile vedere “girare” tantissimi convogli ferroviari grandi centosessanta volte meno del reale – Leggi l’articolo

SPECIALE GIORNATE FAI D’AUTUNNO

TEMPO LIBERO – Giornate Fai D’Autunno 2021: gli appuntamenti a Varese e nel Varesotto il 16 e 17 ottobre. Le delegazioni e i volontari del Fondo Ambiente Italiano hanno organizzato visite in diversi luoghi del Varesotto, solitamente chiusi al pubblico. Ecco gli appuntamenti – Leggi l’articolo

CASCIAGO – Con le Giornate Fai D’Autunno 2021 alla scoperta di Casciago. In occasione del fine settimana di sabato 16 e domenica 17 ottobre la Delegazione e il Gruppo FAI Giovani di Varese organizza delle visite nel bel comune di Varese – Leggi l’articolo

VERGIATE – Con la delegazione Fai del Seprio alla scoperta di Vergiate e Cuirone. Tornano le Giornate Fai d’Autunno e per l’occasione sono previste visite a monumenti e luoghi comunitari. Appuntamento per sabato 16 e domenica 17 ottobre, visite su prenotazione – Leggi l’articolo

CASCIAGO – Madworkshop Abroad aperta per le Giornate FAI d’Autunno. Le installazioni performative sono allestite all’esterno e interno della chiesa sconsacrata di San Giovanni a Casciago – Leggi l’articolo

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Al Maga la mostra di Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini. L’esposizione presenta il progetto vincitore dell’ottava edizione di Italian Council, il programma di promozione di arte contemporanea nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura – Leggi l’articolo

VARESE – Terzo fine settimana di Oktoberfoto 2021. Inizierà venerdì 15 ottobre il fine settimana dedicato agli audiovisivi in sala Montanari a Varese – Leggi l’articolo

CAIRATE – Al Monastero di Cairate gli ultimi lavori di Chicco Colombo. È in corso fino al 17 ottobre l’esposizione che presenta le recenti pitture dell’artista – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Nella antica e suggestiva ex Chiesa di San Giulio a Cassano sarà inaugurata la mostra di Ivan Tozzo e Ivone Amaral. “L’incontro” è il titolo dell’esposizione condivisa dal mosaicista Ivan Tozzo e dall’artista portoghese Ivone Amaral, a cura di Emanuela Rindi – Leggi l’articolo

VARESE – La meraviglia delle montagne negli scatti di Carlo Meazza. In occasione dei novant’anni di fondazione del Gruppo Alpini di Varese la Galleria Ghiggini ospita la mostra fotografica sul tema della montagna – Leggi l’articolo

ORTA SAN GIULIO – A Orta San Giulio l’artista dei motori che trasforma le auto in opere d’arte. Stefano Berardino nel suo atelier immortala sulla tela ricordi e passioni delle quattro ruote – Leggi l’articolo

ARSAGO SEPRIO – Torna la XV Rassegna Biennale artisti varesini. La rassegna celebra i trenta anni di organizzazione della manifestazione che presenta i migliori artisti che lavorano sul territorio – Leggi l’articolo

MORBIO INFERIORE – I fossili del sito Unesco del Monte San Giorgio diventano attrazione al centro Serfontana. Dal 16 al 23 ottobre il Museo dei fossili di Meride presenta la mostra “Tesori nascosti” al centro commerciale di Morbio Inferiore – Leggi l’articolo

COMO – “Quel che resta di Mao e di Lenin”, a Como si parla di arte cinese e russa. Proseguono gli incontri del ciclo “Prossima fermata: Pechino. Percorsi di scoperta, dibattito e approfondimento sulla Cina di oggi” – Leggi l’articolo

CHIASSO – “I treni fra arte, grafica e design” in mostra al Max museo di Chiasso. Un articolato percorso all’interno dell’universo ferroviario, composto da opere d’arte, manifesti, oggettistica di design, dépliant, cartoline e molto altro ancora – Leggi l’articolo

SPORT

NUOTO – Una serata per scoprire l’Ice Swimming con il campione Paolo Chiarino. Venerdì sera un appuntamento per conoscere un grande campione di nuoto in acque gelide che ha attraversato lo Stretto di Bering, il Circolo Polare Artico e la Siberia – Leggi l’articolo

EQUITAZIONE – “IncludiAmo”: cavalieri disabili e normodotati insieme al “Garden” di Cislago. Domenica 17 ottobre va in scena un doppio appuntamento: il campionato regionale gimkana della Fisdir e la gara inclusiva sotto l’egida della Fise. In sella anche la nuotatrice paralimpica Martina Rabbolini – Leggi l’articolo

CICLOTURISMO – Il Panathlon in sella a Cittiglio per ricordare Binda con una pedalata aperta a tutti. L’appuntamento è per domenica 17 ottobre. La formula scelta è quella della randonnée con un percorso di 50 chilometri e partenze libere tra le 9 e le 9,30 – Leggi l’articolo

CAVARIA CON PREMEZZO – Bici e corsa nella valle del Boia, torna il Valbossa Offroad Duathlon. Promossa dai Runners Valbossa, la prova prevede il percorso tosto nella zona verde tra Cavaria, Besnate e Jerago. Correndo e pedalando sulla mountain bike – Leggi l’articolo

CALCIO – Doppio appuntamento con il Varese nel weekend, biglietti in vendita. Sabato 16 l’Under 19 contro il Borgosesia, domenica 17 la gara di Serie D contro il Chieri. Le modalità di acquisto dei tagliandi – Leggi l’articolo

ARCISATE – Ad Arcisate il primo trofeo dedicato a Giovanni Balotta e Giancarlo Gumiero. La gara ciclistica è in programma per domenica 17 ottobre, dalle 8 e 30. Iscrizioni aperte fino al venerdì precedente – Leggi l’articolo

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Torna la musica dal vivo al circolo Gagarin coi Bluedaze. L’appuntamento con il loro psych/dream pop è per sabato ma il circolo sarà aperto tutte le sere con cucina, bar e bookshop – Leggi l’articolo

LUGANO – “Concerti spirituali”, a Lugano l’Orchestra della Svizzera italiana porta Bach in cattedrale. Sabato 16 ottobre alle 15,45 nella cattedrale di San Lorenzo un concerto gratuito di musica da camera tutto incentrato su Johann Sebastian Bach e i suoi concerti per violino – Leggi l’articolo

LIBRI

CASTIGLIONE OLONA – Al castello di Monteruzzo di Castiglione Olona il libro “Il mercante di felicità” di Elio Rimoldi. Sabato 16 ottobre alle 16.30 la presentazione del terzo volume dell’autore sul tema della felicità. Seguirà una degustazione di vini della cooperativa Valli Unite e di prodotti dell’azienda agricola Pian del Lares, due esperienze raccontate nel libro – Leggi l’articolo

NATURA

CASTIGLIONE OLONA – Cosa c’è di buono nel nostro territorio? Una camminata lunga 1000 anni da Castiglione Olona al Monastero di Torba. Un itinerario adatto a tutti, immerso nella storia, nella natura del Parco RTO Rile Tenore Olona e lungo i passi di antichi imperatori – Leggi l’articolo

NATURA – Lo spettacolo del “foliage” colora l’Oasi Zegna. Una serie di iniziative dedicate ai visitatori che vogliono scoprire la natura dell’Oasi Zegna in uno dei periodi più affascinanti dell’anno – Leggi l’articolo

TRADATE – Una domenica alla scoperta nel “bosco che non c’era” a Tradate. I fitti boschi intorno a Tradate non sono esisti sempre: tra medioevo ed età moderna la zona fu intensamente sfruttata. Ma il bosco è rinato: una escursione lo racconta – Leggi l’articolo

MAGNAGO – Una passeggiata per scoprire il Parco delle Roggìe, con l’accento sulla i: una zona di boschi di pianura non lontano da Malpensa, che in questa stagione si vestono d’autunno – Leggi l’articolo

TEATRO

AZZATE – Un pomeriggio di teatro, danza e ginnastica al belvedere di Azzate. Si chiama “Fantastico Belvedere” l’iniziativa promossa dall’associazione sportiva Gin-Fit di Azzate per sabato 16 ottobre in piazza Ghiringhelli – Leggi l’articolo

SARONNO – Il Teatro a misura di famiglia, al Pasta di Saronno parte la stagione per i ragazzi. Sette spettacoli a partire dal 17 ottobre. Una stagione per fare del teatro uno strumento che va oltre l’intrattenimento puro e garantisce momenti di condivisione e di aggregazione – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Al via la stagione teatrale del San Giovanni Bosco di Busto Arsizio. Riparte il 16 ottobre la stagione curata da Viandanti Teatranti nel teatro della parrocchia di Sant’Edoardo. Si partirà con la capienza massima – Leggi l’articolo