A Cremona per tifare Openjobmetis con “Il basket siamo noi”

Ripartono, finalmente, le trasferte al seguito della Openjobmetis organizzate dai dirigenti de “Il basket siamo noi”. Domenica 17 ottobre il trust dei tifosi biancorossi accompagnerà Ferrero e compagni sul campo di Cremona dove è in programma la quarta partita del campionato di Serie A.

Il programma della trasferta prevede il ritrovo al palasport di Masnago alle ore 15,15 e la partenza alle 15,30: il pullman poi effettuerà una sosta a Gallarate (nel parcheggio “Sorelle Ramonda”) per raccogliere i fans che vivono nella parte bassa della provincia. L’arrivo al PalaRadi è previsto per le 18,30 mentre il match prenderà il via alle 19,30. Al termine della gara la comitiva biancorossa riprenderà la strada in direzione Varese.

Il costo, che comprende sia il viaggio sia il biglietto di ingresso nel settore ospiti, è fissato in 30 euro per tutti i partecipanti, una tariffa speciale visto che si tratta della prima trasferta addirittura dal 5 gennaio 2020 (a Treviso, e la Openjobmetis vinse). Per iscriversi c’è tempo fino a mezzogiorno di domani, mercoledì 13 ottobre, scrivendo una e-mail a info@ilbasketsiamonoi.it completa di tutti i dati necessari (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, preferenza sul punto di partenza). I minorenni dovranno precisare i dati del loro tutor e presentare una apposita liberatoria, il pagamento verrà effettuato sul pullman e iscrivendosi ci si impegna a versare la quota anche in caso di assenza. Per salire a bordo sarà necessario il green pass; la trasferta verrà effettuata nel rispetto delle norme anticovid.