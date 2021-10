Cristiano Angioy Viglio si dimette da commisario della Lega di Varese: “E’ stata una bellissima esperienza”

«Il detto è chiaro: indipendentemente dalle responsabilità, allenatore che perde va a casa»: utilizza una metafora calcistica per spiegare le sue dimissioni Cristiano Angioy Viglio, fino a eri sera commissario cittadino della Lega di Varese, spiegando poi in maniera più ufficiale: «Nella serata di ieri, martedi 26 ottobre, ho ufficializzato le mie dimissioni, precedentemente formalizzate martedi 19 ottobre al commissario provinciale Stefano Gualandris, durante la prima riunione dopo il risultato elettorale nella storica sezione di Varese, davanti ai miei militanti».

«Io ce l’ho messa tutta e con me tutti i militanti: in questi mesi non mi sono risparmiato, sacrificando il lavoro, fortunatamente autonomo, la famiglia e tempo libero, del tutto scomparso. Alla fine sono stato onorato di seguire un ottimo candidato come Matteo Bianchi, che si è comportato molto bene e si è speso oltre ogni limite. Le dimissioni però sono un atto dovuto, per il rispetto del ruolo che i è stato affidato. Di più: era una decisione presa prima ancora dell’esito del voto, in caso di perdita».

Angioy Viglio, nominato commissario straordinario a giugno 2020, ha finito per ricoprire per ben un anno e mezzo questa carica: «E’ stata un’esperienza bellissima, indipendentemente dal risultato, sicuramente non priva di momenti difficili e di sfide che sicuramente mi hanno fatto crescere sia politicamente che a livello umano».

Infine: «Voglio ringraziare tutti i militanti per l’impegno che hanno profuso non solo in questa campagna ma in quest’ultimo anno e mezzo, la grandezza della Lega sono loro e qualsiasi apporto, anche il più piccolo, è stato importante – spiega – Ci tengo a ringraziare anche Stefano Gualandris e Fabrizio Cecchetti per il supporto che hanno dato alla sezione di Varese, dove nelle ultime settimane di campagna elettorale sono corsi in aiuto da tutta la Regione gruppi di parlamentari e consiglieri agguerriti, che ho visto battersi con entusiasmo. E infine non posso non ringraziare Giancarlo Giorgetti e Attilio Fontana per il supporto ed i preziosi consigli e Matteo Salvini per essersi speso come non mai, in una campagna resa ancora più difficile dal poco tempo disponibile. Abbiamo perso una battaglia ma i nostri ideali e i nostri valori sono intatti».

Ora verrà nominato un nuovo commissario, che dovrebbe avere un impegno temporalmente più breve, di puro traghettamento ai congressi locali della Lega, che dovrebbero essere fatti entro la fine dell’anno.