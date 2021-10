Cuasso piange Valerio Vanoni, anima della Protezione civile, volontario anticendio e fondatore dell’associazione On

Un’intera comunità piange Valerio Vanoni, tra le persone più attive, generose ed amate di Cuasso al Monte.

Valerio Vanoni, 62 anni, a lungo coordinatore della Protezione civile di Cuasso, volontario sempre attivo nell’antincendio boschivo e tra i fondatori dell’associazione On, non è riuscito a vincere la malattia che lo ha colpito.

Oggi lo salutano in tanti e a tutti sembra impossibile l’idea di non incontrarlo più per le vie del paese con il suo sorriso grande e sincero, la sua forza e la sua allegria. Decine i messaggi di saluto e di cordoglio per Valerio, a partire da quello del nuovo sindaco Natalia Bonora che questa mattina ha scritto un saluto che interpreta i sentimenti dell’intera comunità: “Valerio, i colori dei tuoi boschi non sono mai stati così belli, la strada su cui ti sei incamminato è un tappeto di foglie d’oro. “Buon viaggio” è l’augurio che ciascuno di noi, a Cuasso, sta sussurrando guardandoti passare con il tuo passo deciso e gentile”.

A Valerio Vanoni il gruppo Facebook “Sei di Cuasso se…” ha dedicato la foto di copertina, mentre il suo gruppo di Protezione civile lo ha voluto ricordare con uno scatto che lo ritrae ad Amatrice dopo il terremoto, con un ringraziamento che dice molto di lui: “Grazie per aver fatto da coordinatore e anche di più a tutti noi“.

Anche Max Laudadio, che da anni abita a Cuasso, ha scritto per Valerio Vanoni un lungo ed accorato saluto: “Caro amico mio, non è facile salutarti… speravo nella tua guarigione, c’ho sempre sperato. Tu sei stato il primo vero amico che ho avuto a Cuasso, insieme abbiamo fondato la ON, e sempre insieme abbiamo combattuto battaglie contro i pregiudizi, gli abusi, l’indifferenza, e con solo la convinzione che l’onestà, il bene comune e l’amore, potessero avere la meglio. Di questo continuo a ringraziarti perché senza di te niente sarebbe stato uguale. Solo i grandi uomini non giudicano senza conoscere, solo i puri di cuore cercano di parlare con l’anima, e solo i generosi si donano senza chiedere niente in cambio, tu eri così e sono onorato di averti avuto nella mia vita.

Oggi piango, come lo faranno tutti in paese, perché abbiamo conosciuto l’uomo che eri e sappiamo bene con che dedizione ti sei speso per tutti noi. Oggi piango perché lasci una splendida famiglia che ti ha amato, curato e assistito fino all’ultimo respiro, e in questo momento non è minimamente comprensibile cosa stia passando. Oggi piango perché piangere è l’unica cosa che c’è concessa.

Buon viaggio amico mio, ti prometto che continuerò a combattere perché l’uomo e la natura tornino a dialogare con il rispetto che tu mi hai insegnato, ma ti prego, ogni tanto, continua a darmi la forza di farlo”.

I funerali di Valerio Vanoni si terranno nella chiesa di Cavagnano, frazione di Cuasso al Monte, domani 27 ottobre alle 14,30. Questa sera alle 20 il Rosario, sempre nella chiesa di Cavagnano.